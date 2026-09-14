Çorum Haber Gazetesi

Son Dakika
23:55 | Pancar toplama makinesinin altında kalan tarım işçisi hayatını kaybetti
16:25 | Çorum'da yol kenarındaki 29 kilo esrarı alırken suçüstü yakalandılar
13:59 | Çorum'da anız yakan kişi drona yakalandı!
11:16 | Alacalı şoför feci kazada hayatını kaybetti
Kayıp öğrenci Ayaz Efe bulundu

Kayıp öğrenci Ayaz Efe bulundu

6 haftada 5 füze!

6 haftada 5 füze!

Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı

Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı

Çorum’da afetlere karşı sağlık altyapısı güçleniyor

Çorum’da afetlere karşı sağlık altyapısı güçleniyor

Pancar toplama makinesinin altında kalan tarım işçisi hayatını kaybetti
Asayiş

Pancar toplama makinesinin altında kalan tarım işçisi hayatını kaybetti

Alzheimer hastası 78 yaşındaki kadın, 9 saatlik çalışmayla bulundu
Güncel

Alzheimer hastası 78 yaşındaki kadın, 9 saatlik çalışmayla bulundu

Tabancayla vurularak yaralandı
Asayiş

Tabancayla vurularak yaralandı

Oğulcan davasını Çorum FK kazandı
Spor

Oğulcan davasını Çorum FK kazandı

Çorum firması Camrusepa Trabzonspor’a sponsor oldu
Çorum'da yol kenarındaki 29 kilo esrarı alırken suçüstü yakalandılar
Hitit Üniversitesi 52 öğretim üyesi alacak!
Güncel

Hitit Üniversitesi 52 öğretim üyesi alacak!

Çorumlu komedyene hem ceza hem tahliye talebi
Güncel

Çorumlu komedyene hem ceza hem tahliye talebi

Çorum'da anız yakan kişi drona yakalandı!
Güncel

Çorum'da anız yakan kişi drona yakalandı!

“15 günde yeniden başlar” dediler, 20 yıllık bağımlılığından kurtuldu
Güncel

“15 günde yeniden başlar” dediler, 20 yıllık bağımlılığından kurtuldu

Alacalı şoför feci kazada hayatını kaybetti
Mova city reklam 38
163 Milyon TL’den 2,17 Milyar TL’ye: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin para kaynağı merak konusu oldu
Güncel

163 Milyon TL’den 2,17 Milyar TL’ye: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin para kaynağı merak konusu oldu

Kafasına şişeyle vurdular, öldü sanıp ormana bıraktılar!
Güncel

Kafasına şişeyle vurdular, öldü sanıp ormana bıraktılar!

“Çorum Kalesi’nin içi, turizm adına cazibe merkezi olacak”
Güncel

“Çorum Kalesi’nin içi, turizm adına cazibe merkezi olacak”

Tahtasız ailesinin mutlu günü
Güncel

Tahtasız ailesinin mutlu günü

Çorum İtfaiyesi 101 YAŞINDA
Güncel

Çorum İtfaiyesi 101 YAŞINDA

Çorum’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Asayiş

Çorum’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

O ilde 41 kazan İskilip dolması pişti
Güncel

O ilde 41 kazan İskilip dolması pişti

Kantin, yemekhane ve et işletmeleri denetlendi
Güncel

Kantin, yemekhane ve et işletmeleri denetlendi

Borsa düşerken Ahlatcı yükseldi
Güncel

Borsa düşerken Ahlatcı yükseldi

Arca Çorum FK’nın millileri sahne aldı!
Spor

Arca Çorum FK’nın millileri sahne aldı!

T
Dev adamlar özel maçta Telekom’u rahat geçti: 87-68

Dev adamlar özel maçta Telekom’u rahat geçti: 87-68

Barış Erkol bugün görevine başlıyor

Barış Erkol bugün görevine başlıyor

Resmi İlanlar

RESMİ İLANDIR
Yazılım ve destek hizmeti alınacaktır
Yazılım ve destek hizmeti alınacaktır
Pancar toplama makinesinin altında kalan tarım işçisi hayatını kaybetti
Pancar toplama makinesinin altında kalan tarım işçisi hayatını kaybetti
Alzheimer hastası 78 yaşındaki kadın, 9 saatlik çalışmayla bulundu
Alzheimer hastası 78 yaşındaki kadın, 9 saatlik çalışmayla bulundu
Kayıp öğrenci Ayaz Efe bulundu
Kayıp öğrenci Ayaz Efe bulundu

Trend Haberler

Stat için imzalar atıldı
Stat için imzalar atıldı
1
Çorum'da o kurum 80 personel alacak! İşte başvuru tarihi
Çorum'da o kurum 80 personel alacak! İşte başvuru tarihi
2
Çorum’da boşanma aşamasındaki eşini vurdu, yaşamına son verdi
Çorum’da boşanma aşamasındaki eşini vurdu, yaşamına son verdi
3
Motosikletiyle kaza yapan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Motosikletiyle kaza yapan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
4
Çorum’da akrabalar arasındaki kavgayı ayırmak isterken vurulan genç öldü
Çorum’da akrabalar arasındaki kavgayı ayırmak isterken vurulan genç öldü
5
Cumhurbaşkanı Kararı ile Çorum'da bu 2 alan orman sınırları dışına çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Kararı ile Çorum'da bu 2 alan orman sınırları dışına çıkarıldı
6
23:55
Pancar toplama makinesinin altında kalan tarım işçisi hayatını kaybetti
23:38
Alzheimer hastası 78 yaşındaki kadın, 9 saatlik çalışmayla bulundu
21:43
Kayıp öğrenci Ayaz Efe bulundu
19:38
Tabancayla vurularak yaralandı
19:35
Oğulcan davasını Çorum FK kazandı
17:34
Çorum maçı öncesi zemin seferberliği!
  • USD Amerikan Doları
    48,9862 0.1%
  • EUR Euro
    55,7310 -0.07%
  • GBP İngiliz Sterlini
    65,0035 0.27%
  • Gram Altın
    6516.50 -3.33%
  • BIST 100
    12.593 -238%
  • BITCOIN
    4.083.263,56 -1.62%

Spor

Oğulcan davasını Çorum FK kazandı
Oğulcan davasını Çorum FK kazandı
Çorum maçı öncesi zemin seferberliği!
Çorum maçı öncesi zemin seferberliği!
6 haftada 5 füze!
6 haftada 5 füze!
ASKF’den anlamlı ziyaret
ASKF’den anlamlı ziyaret
Dev adamlar özel maçta Telekom’u rahat geçti: 87-68
Dev adamlar özel maçta Telekom’u rahat geçti: 87-68
Sungurlu güreşlerinde başpehlivan Yeşil oldu
Sungurlu güreşlerinde başpehlivan Yeşil oldu

Video

Motosikletiyle kaza yapan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Motosikletiyle kaza yapan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Çorumlu pazarcının Brezilyalı kaleci Felipe ile İngilizce konuştuğu anlar gülümsetti

Çorumlu pazarcının Brezilyalı kaleci Felipe ile İngilizce konuştuğu anlar gülümsetti
Çorum’da ağılda facia: 100 koyun telef oldu

Çorum’da ağılda facia: 100 koyun telef oldu
Çorum'da silahlı kavgayı ayırmak isterken vurulan genç öldü

Çorum'da silahlı kavgayı ayırmak isterken vurulan genç öldü
Erdoğan'dan Samsunspor - Çorum FK maç yorumu: "Ayıp ettiniz!"

Erdoğan'dan Samsunspor - Çorum FK maç yorumu: "Ayıp ettiniz!"

Yurttan Haberler

Alihan Kuriş soruşturmasında 20 tutuklama
Alihan Kuriş soruşturmasında 20 tutuklama
O ilimizde 5,4 büyüklüğünde deprem
O ilimizde 5,4 büyüklüğünde deprem
Manisa'daki okul saldırısında "kız meselesi" iddiası!
Manisa'daki okul saldırısında "kız meselesi" iddiası!
Pancar toplama makinesinin altında kalan tarım işçisi hayatını kaybetti
Asayiş

Pancar toplama makinesinin altında kalan tarım işçisi hayatını kaybetti

Alzheimer hastası 78 yaşındaki kadın, 9 saatlik çalışmayla bulundu
Güncel

Alzheimer hastası 78 yaşındaki kadın, 9 saatlik çalışmayla bulundu

Kayıp öğrenci Ayaz Efe bulundu
Güncel

Kayıp öğrenci Ayaz Efe bulundu

Tabancayla vurularak yaralandı
Asayiş

Tabancayla vurularak yaralandı

Oğulcan davasını Çorum FK kazandı
Spor

Oğulcan davasını Çorum FK kazandı

6 haftada 5 füze!
Spor

6 haftada 5 füze!

ASKF’den anlamlı ziyaret
Spor

ASKF’den anlamlı ziyaret

Dev adamlar özel maçta Telekom’u rahat geçti: 87-68
Spor

Dev adamlar özel maçta Telekom’u rahat geçti: 87-68

Sungurlu güreşlerinde başpehlivan Yeşil oldu
Spor

Sungurlu güreşlerinde başpehlivan Yeşil oldu

Çorum firması Camrusepa Trabzonspor’a sponsor oldu
Güncel

Çorum firması Camrusepa Trabzonspor’a sponsor oldu

Çorum'da yol kenarındaki 29 kilo esrarı alırken suçüstü yakalandılar
Asayiş

Çorum'da yol kenarındaki 29 kilo esrarı alırken suçüstü yakalandılar

Hitit Üniversitesi 52 öğretim üyesi alacak!
Güncel

Hitit Üniversitesi 52 öğretim üyesi alacak!

Reklam Bloğu
Reklam Bloğu
Üst