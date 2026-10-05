Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğangir köyünde bahçesindeki cevizleri toplamak için ağaca çıkan Mustafa Yılmaz, dengesini kaybederek yere düştü.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Yılmaz, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK