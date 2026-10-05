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Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Yılmaz, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğangir köyünde bahçesindeki cevizleri toplamak için ağaca çıkan Mustafa Yılmaz, dengesini kaybederek yere düştü.

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