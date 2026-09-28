Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) Arca Çorum FK ile Vanspor arasında Oğulcan Çağlayan’ın bonservis bedeliyle ilgili dosyada Çorum ekibini haklı buldu.

Bilindiği üzere, Arca Çorum FK geçen sezon başında Kocaelispor’dan kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan’ı ara transfer döneminde Trendyol 1.Lig ekibi Vanspor’a vermişti. Aradan geçen süreçte Vanspor’un Arca Çorum FK’ya ödemesi gereken 20 milyon lira bonservis ücretini ödemediği ve Arca Çorum FK’nın Vanspor’u Türkiye Futbol Federasyonu’na şikâyet ettiğine dair haberler yerel basında yer almıştı.

İki kulüp arasındaki bahse konu olayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Arca Çorum FK’yı haklı buldu. Vanspor, UÇK’nın 1 Temmuz 2026 tarihindeki kararına itiraz ederken, Tahkim Kurulu yaptığı incelemede UÇK kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığına hükmederek Vanspor’un itirazını reddetti.

Tahkim Kurulu kararı üzerine Vanspor’un söz konusu parayı Arca Çorum FK’ya ödemekten başka yolu kalmadı.