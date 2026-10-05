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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bakakcı’nın cenazesi, olay yeri ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede bir tabanca tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada Yaşar Bakakcı, boş tarlada hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Balakcı’nın ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Çoraklık 69. Sokak’ta silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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