Arca Çorum FK’da teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz, ilk maçına çıkmaya hazırlanırken taraftarların güvenini kazandı.

Pazar günü Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşmada Çorum FK’nın başında ilk sınavını verecek olan Yılmaz için sosyal medyada “#hocanagüveniyormusun” etiketiyle anket düzenlendi.

Toplam 8 bin 765 futbolseverin katıldığı ankette, 6 bin 244 kişi Yılmaz’ın başarılı olacağı yönünde oy kullandı. Katılımcıların 788’i kararsız olduğunu belirtirken, bin 733 kişi ise genç teknik adamın başarılı olamayacağını düşündüğünü ifade etti.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 71’inin desteğini alan Burak Yılmaz, Gaziantep FK karşılaşması öncesinde taraftarlardan güven oyu aldı.