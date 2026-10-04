Mustafa S. idaresindeki 19 ACU 673 plakalı otomobil, İnönü Caddesi File Market yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Tuba E.'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Tuba E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil sürücüsü Mustafa S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK