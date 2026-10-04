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Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil sürücüsü Mustafa S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazada yaralanan Tuba E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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