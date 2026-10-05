Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe 1. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada iktidara yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.

Konuşmasında kamuoyunda tartışılan fon yolsuzluğu iddialarına değinen Tahtasız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bu fon yolsuzluğu nereye giderse gitsin, biz hesap soracağız” yönündeki açıklamasını hatırlattı.

Tahtasız, söz konusu soruşturmayla ilgili bazı isimlerin iktidarla bağlantılı olduğunu ileri sürerek, “Bu fonları kuranlar AKP’li. Bu milleti soyanlar AKP’li ve bunları denetleyen de AKP’li” ifadelerini kulanmıştı.

Tahtasız, geçmişteki ekonomik ve siyasi tartışmaların da unutulmadığını belirterek, “Bu millet 128 milyar dolar çalınırken de unutmadı. Bu millet 17-25 Aralık’ı da unutmadı” diyerek tepkisini dile getirmişti.

ALAR SESSİZ KALMADI

Tahtasız’ın bu açıklamalarının ardından AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar da bir açıklama yaparak Tahtasız’a cevap verdi.

Alar açıklamasında, “Biz sorduk, soruyoruz. Daha iddia aşamasındayken gereğini yaptık, istifasını aldık” ifadelerini kullanmıştı.

Tahtasız’a “Siz ne yaptınız?” diye soran Alar,“Önce partiyi ele geçirdiniz; pavyonda delege avıyla çaldınız. Sonra, yüzyılın yolsuzluğunu yapanları Cumhurbaşkanı adayı yaptınız.

Bir ekosistem kurdunuz; yolsuzluk, rüşvet ve irtikâpla mali kaynak sağladınız. Bunları korumak için mitingler yaptınız.

Partiniz arınmak isteyince, arınmak yerine partiden ayrılmak zorunda kaldınız. Hemen bir başka parti kurup başka bir partinin adını çaldınız” diyerek yanıt vermişti.

ALAR’A TEPKİ BÜYÜK

İki cepheden yapılan üst üste açıklamalarının ardından gerek sosyal medyada, gerekse basında AK Parti İl Başkanı Yakup Alar’a vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Alar’ın fon olayına sessiz kalıp, Tahtasız’a cevap vermesini eleştirdi.