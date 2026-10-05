Edinilen bilgilere göre, 50 yaşındaki Hamza Sarıyüce, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobilinin içinde direksiyon başındayken silahla ağır yaralandı.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sarıyüce’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak çevreyi şeritle kapattı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sarıyüce’nin cenazesi, otopsi ve diğer işlemler için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.