Olay, Bursa Karacabey'de önceki gün saat 22.00 sıralarında Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. İddiaya göre ormana otomobille gelen Gökçe Alkan (18) ile Mustafa B. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Mustafa B, yanında bulunan bıçakla Gökçe Alkan'ın boğazını kesti. Alkan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından yaya olarak mahalleye gelen şüphelinin vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtildi. Öte yandan şüphelinin bıçakla kendine de zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu öğrenildi. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gökçe Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Alkan'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mustafa B.'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı