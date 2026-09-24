D.A. (18) idaresindeki 06 FGB 918 plakalı motosiklet, Gazi Caddesi Yunus Emre Parkı karşısında kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen motosiklet, önünde seyreden K.E. (62) idaresindeki 19 ACB 310 plakalı resmi araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Acil serviste müdahaleye alınan alınan D.A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar yoldan kaldırılırken, resmi araç sürücüsü K.E. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK