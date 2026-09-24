Bunlar da ilginizi çekebilir

O ilimizde 5,4 büyüklüğünde deprem

Acil serviste müdahaleye alınan alınan D.A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

D.A. (18) idaresindeki 06 FGB 918 plakalı motosiklet, Gazi Caddesi Yunus Emre Parkı karşısında kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen motosiklet, önünde seyreden K.E. (62) idaresindeki 19 ACB 310 plakalı resmi araca çarptı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://corumhaber.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.