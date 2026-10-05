“Karıncalar birleşirse, filleri yutar.”

Fakir Baykurt’un bu sözü, yalnızca güçsüzlerin gücünü anlatmaz, gücün nereden doğduğunu da anlatır. Tek başına küçük görünenlerin yan yana geldiğinde neden büyük güçlere karşı koyabildiğini…

Tarih bunun sayısız örneğiyle doludur. Bastille’i tek bir kahraman yıkmadı. Tuz Yürüyüşü’nü tek bir insan gerçekleştirmedi. Kurtuluş Savaşı’nı da birkaç kişinin cesareti kazanmadı. Büyük dönüşümlerin arkasında, aynı kaygıyı, aynı umudu ve aynı amacı paylaşan insanların ortak iradesi vardı.

Konu yalnızca kalabalık olmak değildir. Yan yana durmakla aynı yönde yürümek arasında büyük bir fark vardır.

Bugün de en büyük yanılgımız burada başlıyor. Herkes kendi doğrusu içinde haklı, fakat herkes kendi köşesinde. Aynı haksızlığa itiraz edenler birbirinden habersiz, aynı kaygıyı taşıyanlar birbirine mesafeli. Böyle olunca küçücük ayrılıklar büyüyor, ortak sorunlar küçülüyor.

Oysa bölünmüş bir toplumun en büyük zaafı, karşısındaki gücün büyüklüğü değildir. Kendi gücünün farkında olmamasıdır.

Birileri bunu çok iyi biliyor. İnsanları ortak sorunların çevresinde birleştirmek yerine, küçük farklılıkların etrafında birbirine düşürmek çoğu zaman daha kolaydır. Çünkü birbirini tüketen insanların, karşılarındaki asıl sorunu görmeye ne zamanı kalır ne de gücü.

Karınca tek başına karıncadır. Bin karınca ise başka bir güçtür.

Buradan çıkarılacak ders, herkesin aynı düşünmesi değildir. Tam tersine, farklı düşüncelerin ortak bir zeminde buluşabilmesidir. Demokrasi biraz da budur. Aynı kalıba girmek değil, farklılıklarla birlikte yaşayabilme erdemi.

Zira güçlü toplum, hiç tartışmayan toplum değildir. Tartışırken birbirini yok etmeyen toplumdur.

Bugün bize belki de her zamankinden daha fazla gereken şey budur. Birbirimizin kusurunu büyütmek yerine ortak paydamızı büyütmek. Birbirimize üstünlük kurmaya çalışmak yerine ortak geleceğe sahip çıkmak.

Filler güçlü olabilir.

Fakat tarih, bazen filler yürürken yollarını değiştirenlerin, bazen de fillerin karşısına dikilecek kadar çoğalanların tarihidir.

Asıl güç, büyük görünmekte değil, gerektiğinde yan yana durabilmektedir.

NOT: Değerli okuyucularım izninizle yazılarıma bir süre ara vereceğim. Tekrar görüşmek dileğiyle.