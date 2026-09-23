Olup bitenler çileden çıkarıyor insanı.

Memleket baştanbaşa azapla kıvranıyor,

Yıldan yıla büsbütün allak bullak...

Bir öncekini aratıyor her geçen yıl.

Kargaşalık var ülkede, yıkımın eşiğindeyiz.

Kapı dışarı ettiler adaleti,

Haksızlık kol geziyor hükümet çevrelerinde.

Tanrıların tasarıları karman çorman,

Tanrı buyruklarına aldırış eden yok.

Memleketin durumu berbat,

Ne tarafa baksan çile.

Halk yas tutuyor kentlerde de, taşrada da...

Millet yoksulluktan perişan,

İnsanlarda ne saygı kaldı ne sevgi.

Huzur sultanları bile ter ter tepiniyor.

Gün doğunca baş çeviriyoruz,

Gece olanları görmemek için.

Olup bitenler çileden çıkarıyor insanı.

Dertler tümen tümen geliyor bugün.

Yarın ıstırapların seli kopup gelecek.

Memleket baştanbaşa tedirgin,

Ama ağzını açıp tek kelime söyleyen yok.

Masum insan kalmadı artık,

Herkesin işi gücü fesat.

Yürekler yas içinde, tasa içinde.

Komut verenle komut alan bir örnek,

İkisinin de dünya umurunda değil.

Her sabah kalkar kalkmaz görüyoruz durumu,

Ama düzeltmek için çabaya girişmiyoruz.

Dün neyse bugün de o...

Miskinlik sinmiş insanların yüzüne,

Kimse laf anlamıyor,

Anlayıp kızanlar bile dilini tutuyor.

Yaman bir acıyla kıvranıyorum durmadan:

Yoksullar zengin karşısında güçsüz...

Ne acıklı bunu görüp de haykırmamak.

Ama anlamayanlara dil dökmek daha acı.

İnsan, sesini yükseltmeye görsün,

Başlıyor gerçekleri bilmeyenlerin öfkesi.

Bugünlerde herkes sırf kendini dinliyor;

Kendinden başkasına inanan yok.

Hiç ilişki kalmadı gerçekle söz arasında...

*

Yukarıdaki şiir, günümüzden tam 3500 yıl kadar önce, Mısırlı şair Ankhu tarafından kaleme alınmış ve Prof. Talat Halman tarafından dilimize çevrilerek Türkçemize kazandırılmış.

Ya siz ne sanmıştınız?

DÜŞÜNEN SÖZLER:

· Bankada bir hesabın olduğunu düşün. Hesabına her sabah 86.400 lira yatıyor fakat bu paranın hepsini de yarın sabaha kadar harcamak zorundasın, çünkü sabahları sıfırlanıyor. Ne yaparsın? Tabii ki, gereken ya da gerekmeyen şeyler alarak hepsini de harcamaya çalışırsın. İşte bunun gibi hepimiz de “zaman” isimli bir bankanın müşterisiyiz ve her sabah yarına sıfırlanmak şartıyla hesabımıza 86.400 saniye yatırılıyor. Bütün mesele bu saniyeleri sağlık, mutluluk, huzur, başarı ve yardımlaşma gibi gerekli yatırımlarda kullanıp boşa harcamamak... Haydi, akşam oluyor, daha ne duruyorsun? ANONİM

· Aslında geçmiş zamanı üçe ayırmak gerekir: Di’li geçmiş zaman. Miş’li geçmiş zaman. Tüh’lü geçmiş zaman. B. MARLEY

· En kötü devir, aptalların konuşup akıllıların sustuğu devirdir. M. CİCERO