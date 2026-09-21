*** Eskiler “Gönül kârda gezer” demişler. Orta veya alt gelir grubundaki vatandaşlarımız, öteden beri küçük tasarruflarını enflasyona karşı koruyabilmek için, vadeli mevduat hesabına, altına veya dövize yatırırlar. Son zamanlarda ise finans sektöründe “fon” veya benzeri, daha yüksek getiri sağlayan yatırım seçenekleri ortaya çıktı.

*** Yasal bir kuruluş olduktan sonra, vatandaş, “Nasılsa devlet kurumlarının gözetim ve denetimi altında” diye düşünür ve biraz daha fazla gelir sağlamak için bu mecralara yönelebilir. Kimileri bunu “uyanıklık” olarak niteler ve “Madem ki riski göze aldı, ceremesini çeksin” diye düşünebilir. Öyle olunca, halkın “daha fazla gelir elde etmek” gibi masum bir arzusunun istismar edilmesine prim verilmiş olmaz mı?

*** Malûm, ülkemizde bazı fonlar patladı, borsa çöktü…İstismar edilen rakam 820 milyar, zarara uğratılan yatırımcı sayısı ise 517 bin olarak tahmin ediliyor. Ne yazık ki, finans piyasalarında karşılaşılan en büyük spekülasyonlardan biri bu. Temelinde denetim yetersizliğinin yattığı, hemen çıplak gözle görülebiliyor. Bir de, üçkâğıtçı, istismarcı tiplerin, “büyük iş insanı” pozlarında ülke ekonomimizin tepesine oturdukları…

*** Sevgili kardeşim Ahmet Ahlatcı da, finans piyasasının en büyüklerinden biri. Bankası var, pek çok finans kuruluşu var, Borsa’da şirketleri var. Borsa’da yaşanan son büyük çöküntüden sonra, bazı sosyal medya paylaşımlarına tanık oldum. Bunları yazmak istediğimi kendisine söylesem, eminim ki “yazma” der. Ben, haberi olmadan yazıyorum.

*** Bir sosyal medya hesabında, aynen şu ifadeler yer alıyor: “Herifin geri alım programı bitti. Tuttu, tekrar geri alım programı açıkladı. Son bir haftadır patronlar şirketlerini unutmuşken, gitti tahtasının altına yattı. Yatırımcısını zımba gibi korudu. Diğer şirket patronları Ahmet Ahlatcı’dan örnek alsın.”

*** Bir diğeri: “Herkes Ahlatcı’yı konuşuyor. Adam dar günde kendini gösterir. İtibar en büyük servet. Bu günün yarınları da var. Bu davranışınız, yarın yelkenlerinizi şişiren rüzgâr olacak.” Ve bir başka değerlendirme: “Borsa İstanbul’da yatırımcısına hangi fiyattan almış olursa olsun kaybettirmeyen tek hisse.”

*** Borsa’da hisse değerleri düşmeye başladığında hisse alımı yaparak yatırımcısını koruyan Ahmet Ahlatcı kardeşimle, bir kez daha, bilmem kaç bininci kez gurur duyuyorum. Holdinginin itibarını koruduğu gibi, Çorum’un prestijini de finans piyasalarının tavanına mıhlıyor. Diyoruz ya; Çorum tarih ve kültür değerlerinde, sanayileşmede, ihracatta, futbolda bu ülkenin süper liginde….Ticaret ahlâkında da öyle, emin olun!