Ormanlar kralı aslan ormanda dolaşırken tilkiyi yakalar ve ona “karnım aç, seni yiyeceğim” der. Kurnaz tilki “kral hazretleri benim etim ne budum ne, dişinizin kovuğunu bile doldurmam. Bana iki saat mühlet verirseniz size daha semiz bir av getiririm, siz de afiyetle onu yer karnınızı doyurursunuz” diye karşılık verir.

Bu teklif Aslan kralın hoşuna gider ve mantıklı da bulur: “Hadi sana akşama kadar izin verdim, sözünde durmazsan seni yakalar ve affetmem, bilesin.”

Kurnaz tilki çayırda otlayan eşeğin yanına yaklaşır, ona “Ormanların kralı yaşlandı, seni yerine ormana kral yapacak, seni istiyor.” der. Bunu duyan eşek tilkinin peşine düşer. Akşam olmadan aslan kralın huzuna varırlar. Aslan kral eşeğe bir hamle yapar. Öldürmek için boğazına saldırır ama eşeği kulaklarından yakalar. Tehlikeyi sezen eşek can havliyle bir sıçrama yapar. Kulakları kopar ama canını kurtarmayı başarır.

Aslan kral “Bu olmadı seni yemem lazım” deyince tilki, “Efendim eşek benden daha semiz ve senin karnını ancak o doyurabilir Benim 2 dirhem etim dişinizin kovunda kalır, bana 2 saat izin verin onu size geri getireyim” diye konuşur. Aslan kral pek ihtimal vermez ama “Peki sana iki saat mühlet” diyerek tilkinin teklifini kabul eder.

Tilki tekrar eşeğin yanına yaklaşır ona “Sen ne yaptın eşek kardeş, neden kaçtın? Aslan kral seni kral ilan edecekti”der. Eşek “Git işine ,benim kulaklarımı kopardı,g örmüyor musun, kulaksız kaldım”diye çıkışır. Tilki “Eşek kardeşim kral hazretleri başındaki altın krallık tacını senin başına oturtmak için yaptı bunu, ama sen yanlış anlayıp kaçtın. Gel kararından vazgeçmeden gidelim de krallığını ilan etsin.”der. Bu eşeğe mantıklı gelir. Nihayet sonunda ormana kral olmak var.

Tekrar düşer tilkinin peşine .Varırlar aslan kralın huzuruna. Sabırsız aslan kral bir defa daha saldırır.Bu kez de eşeği kuyruğundan yakalar.Eşek can havliyle bir sıçrar. Kuyruğu koparıp canını kurtarır. Tekrar çayırına varır otlamaya başlar.Bir daha bu tilkiye kanmayacağına söz verir.

Tilki aslan kraldan üçüncü kez mühlet ister. İki saate kadar eşeği geri getireceğini söyler. Üçüncü defa eşeğin yanına varır. “Sen ne beyinsiz birisin kardeşim. Seni kral ilan edecek sen iki dakika sabredemiyorsun” diye eşeğe çıkışır, ama eşek tepki gösterir: “Git işine be, kulaktan kuyruktan olduk, yerin dibine batsın onun krallığı.”

Tilki: “O senin kuyruğunu kral tahtına rahat oturabilesin diye yaptı ama sen onu anlayamadın. Hadi gün batmadan, kral da fikrinden vazgeçmeden gidelim de tahtına otur.”

Üçüncü kez aslan kralın huzuruna varırlar. Bu sefer usta avcı eşeği boynundan yakalar onu boğar ve öldürür. Tilkiye “Hadi bunu yüz, ciğerlerini, yüreğini, beynini ve etlerini sıyır bana getir” der.Tilki “Başüstüne sayın kralım” der.Emrini harfiyen yerine getirir ve eşeğin beynini mideye indirir. Geri klanları aslan krala sunar.

Aslan kral beynin olmadığını görünce “Bunun beyni nerede?” diye sorar .Tilki cevap verir: “Efendim bunun beyni yoktu. Beyni olsaydı üç defa aynı hatayı yapar mıydı?”

Buradaki eşek kim, aslan kral kim, tilki kim?

Oysa “Eşek bile düştüğü çukura bir daha düşmez” diye bir atasözümüz vardır. Bunu da hatırlatarak cevabını takdirinize bırakıyorum. Kıssadan hisse…