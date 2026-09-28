Arca Çorum FK’da Uğur Uçar dönemi, Süper Lig’in 6. haftasında sona erdi. Futbolda teknik direktör değişiklikleri elbette olağan. Ancak, Uçar, Arca Çorum FK tarihinin en önemli başarısının altında imzası bulunan, takımı tarihinde ilk kez Süper Lig’e taşıyan teknik direktör olarak ayrıldı.

Uçar, veda mesajında ayrılığın nedenini “fikir ayrılıkları” olarak açıkladı. Süper Lig’in ilk 6 haftasında 7 puan toplayan ve kadrosuna 21 yeni oyuncu katılan bir takımın başında görev yapan Uçar, şampiyonluk sonrasında da Çorum halkının hafızasında özel bir yerde kalacak.

Fakat ayrılığın ardından kamuoyunda çok sayıda iddia konuşulmaya başlandı. Teknik direktör ile kulüp yönetimi arasındaki yetki alanları, transferlerde yaşanan görüş ayrılıkları ve Genel Koordinatör Tahsin Tam’ın teknik sürece müdahil olduğu yönündeki söylemler bunların başında geliyor.

Yaptığım titiz araştırmalar ve edindiğim bilgiler, ayrılığın perde arkasında kamuoyuna yansıyanlardan daha farklı bir tablo olduğunu gösteriyor. Öncelikle şampiyonluk sonrası teknik ekipte yaşanan değişimin, Uğur Uçar’ın kendi tercihiyle gerçekleştiğini belirtmek gerekiyor. Uçar, Konya’da Esenler Erokspor’la oynanan 1. Lig play-off finalinde gelen şampiyonluğun ardından ekibiyle yollarını ayırma kararını kendisi aldı.

Şampiyonluğun ardından Arca Çorum FK’nın transfer çalışmaları da hız kazandı. Transfer komitesinin gündemine önemli isimler geldi. Çaykur Rizespor’a transfer olan Ahmet Kutucu, Amedspor’un golcüsü Gift Emmanuel Orban ve yine Amedspor’dan kaleci Alban Lafont bu isimlerden birkaçı. Ancak bu transferlerin Uğur Uçar’ın onayından geçmediği ve teknik direktörün bu oyunculara sıcak bakmadığı bilgisine ulaştım.

Sezonun ilk 6 haftası geride kalıp milli araya girildiğinde ise yönetim ile teknik heyet arasındaki iletişimde, Kulüp Başkanı Savaş Balçık, Uğur Uçar’dan takımın genel gidişatı, geride kalan 6 haftanın değerlendirmesi ve bundan sonraki sürece ilişkin bir rapor istedi. İşte bu görüşme, sürecin kırılma noktası oldu.

Edindiğim bilgilere göre, Uğur Uçar’ın şampiyonluk sonrası oluşan özgüveni, görüşmenin atmosferine de yansıdı. “Ben şampiyon hocayım” ve bu sezon için “başarılıyım” yaklaşımının belirginleştiği bu süreçte, transfer döneminde teknik heyetin veto ettiği bazı oyuncuların takımlarında gösterdikleri performanslar da gündeme geldi. Görüşmede, Savaş Balçık’ın “Senin veto ettiğin ve aldırmadığın oyuncular bugün takımlarını sırtlıyor” şeklindeki değerlendirmesi, zaten gerilen iletişimi kopma noktasına getirdi.

Bu noktadan sonra Başkan Savaş Balçık ile Uğur Uçar arasındaki görüşme devam etmedi ve yolların ayrılması kararı alındı.

Fakat burada çok daha önemli bir futbol meselesi var: Teknik direktörün transfer politikasındaki rolü. Elit düzey profesyonel takımlarda, teknik direktör elbette oyuncu ister, istemediği oyuncuyu gerekçeleriyle anlatır. Ancak transfer kararının kulübün uzun vadeli futbol planıyla birlikte alınması gerekir. Teknik direktörün öncelikli görevi; kulübün yarınını da düşünmektir. Aynı şekilde yönetimin görevi de teknik direktörün sorumluluk alanına müdahale etmeden, doğru çalışma ortamını oluşturmaktır.

Arca Çorum FK’nın bundan sonraki en önemli sınavı başlıyor. Uğur Uçar’ın ardından Burak Yılmaz göreve getirildi. Doğru isimdir, yanlış isimdir, bu konuya hiç girmiyorum, bunu zaman gösterecek.

Burak Yılmaz için de kolay bir görev olmayacak. Genç sayılabilecek yaşında teknik direktörlük kariyerinde farklı takımlarda önemli deneyimler yaşadı. Şimdi karşısında hedefi, beklentisi ve Süper Lig heyecanı çok yüksek bir şehir takımı var. Arca Çorum FK’nın ihtiyacı ise “ortak akıl.”

Burak Yılmaz’ın kendi oyun anlayışını ortaya koyabileceği, teknik ekibin kararlarına güvenildiği, yönetimin kulübün genel futbol stratejisini belirlediği ve transfer politikasının kişilere bağlı kalmadan yürüdüğü bir yapı gerekiyor.

Uğur Uçar’a şampiyonluk için teşekkür etmek Arca Çorum FK’nın borcu. Çünkü o, kulübün tarihine geçti. Ancak artık yeni bir sayfa açıldı. Bu sayfada geçmişte kimin haklı, kimin haksız olduğunu tartışmaktan daha önemli bir konu var. O da, Arca Çorum FK’nın Süper Lig’de nasıl kalıcı bir kulüp olacağı.

Burak Yılmaz ile başlayan yeni dönem bence önemli bir fırsat. Eğer kulüp içindeki görev tanımları netleşir, teknik heyet ile yönetim arasında güçlü bir iletişim kurulursa ve herkes Arca Çorum FK’nın ortak hedefi etrafında hareket ederse, bu değişiklik yeni bir başlangıca dönüşebilir.

Hep söylüyorum; Süper Lig’e çıkmak büyük bir başarıdır, Ancak, Süper Lig’de kalıcı bir Arca Çorum FK ortaya çıkarmak daha büyük bir başarıdır.