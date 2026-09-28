Hazırlık maçlarında skor önemlidir ama bazen sahadaki mücadele çok daha fazlasını anlatır. Mimar Sinanspor’un Afşinspor ve Sorgun Belediyespor karşısındaki oyununu izlerken bende kalan duygu tam da buydu: Bu takım, yeni sezonda kolay pes etmeyecek.

Yeşil-Siyahlılar, Afşinspor’a 2-0 mağlup olurken, Sorgun Belediyespor’u ise 3-0 yendi. İki farklı sonuç, iki farklı maç…

Ancak her ikisinde de Hüseyin Eğer’in sahaya mücadele eden bir takım çıkarmaya çalıştığını gördüm. Çorum’u bu sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde temsil edecek Mimar Sinanspor için asıl umut veren nokta da bu.

Akın Karaaslan ve Mustafa Yalçınkaya, yalnızca oyunlarıyla değil, sahadaki duruşlarıyla da öne çıktı. Eski Çorum FK’lı iki oyuncunun liderliği, özellikle gençler için önemli. Eski Çorumsporlu Oğuz’un hırsını da ekleyince takımın tecrübeli isimlerden aldığı güç daha belirgin hâle geliyor.

Henüz her şey yerli yerine oturmuş değil. Yunus Emre kilolarından kurtulup istediği seviyeye ulaştığında, Fatih Serkan kafasındaki soru işaretlerini geride bıraktığında, Furkan Çalışır da içindeki sıkıntıları aştığında bu takımın daha fazlasını verebileceğini düşünüyorum. Polat, Nurullah, Koray, Metin ve Metehan gibi gençlerin isteği ise Mimar Sinanspor’un en büyük kozlarından biri olabilir.

Bir de genç kaleci Eren var. Ona ayrı bir parantez açmadan geçemem.

Maç boyunca arkadaşlarıyla konuşması, onları diri tutması, bire bir pozisyonlarda gösterdiği cesaret ve yan toplardaki doğru kararları yaşının ötesinde bir olgunluk sergiliyor. Önünde elbette uzun bir yol var.

Ama bu kardeşimiz ilerleyen yıllarda önemli kulüplerde forma giyme şansı bulursa ve çalışmayı sürdürürse çok daha iyi yerlere gelebilir.

Bugünden notumu düşeyim: Beş altı yıl sonra Türkiye’nin Eren’i konuşacağına yürekten inanıyorum.