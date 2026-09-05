Farkında mısınız bilmiyorum, Trendyol 1. Lig’de 2025 -2026 sezonunu ikinci olarak tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor’un ardından Süper Lig’e yükseldi. İlimizin takımı Çorum FK da play-of şampiyonu olarak ilk kez Süper Lig’e çıktı.

Çorum FK ilk maçını Galatasaray ile İstanbul’da oynayıp 2-2 berabere kaldı. Kendi sahasında Kasımpaşa’ya 1-0 kaybettikten sonra Pazartesi günü de Beşiktaş’a hezimet sayılacak bir sonuçla 6-2 yenildi.

Futbol maçı bu; ya iki takımdan biri kazanacak, ya da berabere bitecek. İlimizin takımından ilk yılında büyük başarılar beklemek elbette ham hayal olur. Hedef ligde kalıcı olması ve ilerleyen yıllarda kadrosunu oturtarak daha başarılı sonuçlar almasıdır.

Umarım bu sezon ligde kalmayı başaracaktır.

Bütün kalbimle takımımıza başarılar diliyorum.

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Ligin ilk haftasından hatırımızda kalan, Gençlerbirliği deplasmanında küçük Göktuğ’un giydiği Fenerbahçe formasının üzerinden zorla çıkarılmaya çalışılmasıdır.

Küçük çocuğun polis tarafından tribünden çıkarılması, gözümüzün önünden gitmiyor.

Sosyal medayada rastlamışsınızdır, Trabzon’da bir kadının Amed SF forması giyen bir kadına “Burası Trabzon, Amedspor forması giyemezsin!” diyerek hakaretler yağdırması, Güneydoğu’dan fındık toplamaya gelen ailelere saldırılması, son olarak daAmedspor-Trabzonspor maçında tribünlerdeki provokatif hareketler…

Dahası, Amed stadındaki lavaboların, aynaların tahrip edilmesi…

Bunun neresi sportmenlik, neresi taraftarlık?

Hele de Trabzon taraftarı olduğu belli olan birisinin otobüsün içindeki akla ziyan sözleri…

Kolluk kuvvetlerimiz, yargı mensuplarımız bunları görmüyor mu?

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17 Eylül 1967’de Kayseri’deki Kayserispor-Sivasspor maçında çıkan olaylarda 43 yurttaşımızın hayatını kaybettiğini bugün kaç kişi hatırlıyor?

Oysa bu vahşet, milattan önce yaşanmadı, görgü tanıkları hâlâ aramızda yaşıyor.

Bu büyük acıdan ders çıkarılmadı mı?

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Bunları neden hatırlatıyorum? Yarın Çorum FK takımımız Diyarbakır’a gidecek, Amed SF takımı da Çorum’a gelecek.

Bu düşmanca duyguların içimizde yuva yapmasına asla izin vermeyelim.

Amed de bizim takımımız, Trabzon da, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş da…”Biz Anadoluyuz” diyen Çorum FK da…Velhasıl, Süper Lig’de yer alan 18 takımın tamamı bizim takımlarımız.

İyi futbol oynayıp rakibe üstünlük kurarak sahadan galip ayrılmak elbette her takımın birinci amacıdır. Her takımın taraftarı da, kendi takımının galip gelmesi için tezahürat yaparak elinden gelen desteği vermek durumundadır. Ama o kadar.

Futbol bir yarıştır, savaş değil…

Futbola siyaset bulaştırılması, bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir.

Biz Çorumlular olarak, bu konuda azami hassasiyeti gösterelim, oyuna gelmeyelim, hiçbir takımı ötekileştirmeyelim…

Futbolumuzu oynayalım, takımımıza güç verelim, ama efendiliğimizi bozmadan…Sonuç ne olursa olsun, geriye dostluk kalsın…

2 Eylül 2026