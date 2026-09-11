Yıllar su gibi akıyor dost,

Yıllar yollardan çabuk.

Üstelik dar vakitlerde yaşamak…

Tutunduğumuz anılar oluyor çaresiz.

*

Geçmişte çok şiir vardı ezberimde. Şimdi pek kalmadı…Kalanlar da bölük-pörçük…

Yukarıdaki dizeler de kalmış belleğimin bir köşesinde bir şiirden…

İnsan yaş aldıkça, anılara daha fazla dönme ihtiyacını hissediyor gerçekten de.

Zira, bir kentin, bir topluluğun hafızası haline gelebiliyorsunuz zamanla, yaşanmışlıkların canlı tanığı oluyorsunuz…

Sevgili Tugay Afat, “Çorum’un hafızası ve vicdanı” diyor ya benim için…Ne mutlu…

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Çorum Lisesi 6 Fen B sınıfı 1968-1969 mezunları olarak, yer yer bir araya geldiğimiz oldu. Uzunca bir süredir buluşamıyoruz, ama WahtsApp grubumuzdan sürekli haberleşiyoruz.

Facebook, arada bir sürpriz yapıp yıllar önceki bir fotoğrafı güncelliyor ya, yine öyle oldu. 13 Mart 2010’da Ankara’daki bir buluşma fotoğrafımız cep telefonumun ekranına düşüverdi…

Bu buluşmayı 16 Mart 2010’da “41 yıl sonraki dost buluşmasından” üst başlığıyla “Zaman deli dalgalar gibi değiştirmiş bütün şekilleri” başlığıyla yazmışım.

29 Ekim 2010’da ise eşlerimizle birlikte Çorum’da bir araya gelip özlem gidermiştik.

O günden bu yana bazı arkadaşlarımızı sonsuzluğa uğurladık maalesef.

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Düşünüyorum da, aramızda milliyetçimiz de, muhafazakârımız da, sosyal demokratımız da, sosyalistimiz de vardı, ama “vatansever” ve “idealist” olmayan kimse yoktu.

Hepimiz Atatürk Cumhuriyeti’nin çocuklarıydık ve ilerleme, kalkınma, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma adına umut doluyduk.

Bizler benliğimizi koruduk kuşkusuz, ama bizim kuşaktan ya da sonraki kuşaklardan kimilerinin nerelere savrulduğu hazin bir hikâye bugün…

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13 Mart 2010 Cumartesi günü, arkadaşımız Prof.Dr. Baki Erdoğan’ın konuğu olarak Ankara’da bir araya gelişimizi anlattığım 16 Mart 2010 tarihli ve “Zaman deli dalgalar gibi değiştirmiş bütün şekilleri” başlıklı yazımın bir yerinde şöyle demişim:

“ Bir kısmıyla zaten irtibatımız kesilmiş değil, görüşüyoruz. Ama içlerinde, lise son sınıftan bu yana, yani 41 yıldır görüşmediklerimiz de var.

Lise yıllarından hafızamıza kazınmış yüzler, fiziki görüntüler…Ya şimdi? Gözler aynı göz, ama zaman nasıl da değiştiriyor şekilleri. Filinta gibi arkadaşlarımız, ak saçlı-saçsız-göbekli birer 60’lık adam olmuşlar. Kimisi, yüzünde zamanın izleri derinleşse de, görünümünü nispeten korumuş…Kimisi biraz daha fazla değişime uğramış…”

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O zamanın 60’lık delikanlıları, bugünün 75’lik olgun insanları artık.

Daha da değişti fizyonomileri…Ama değişmeyen şeyler de var: Vatan, millet, bayrak sevgisi gibi…Atatürk ilkelerine bağlılık gibi…Bağımsızlık ülküsü gibi…Ve çağdaşlık, uygarlık gibi, akıl yolundan ayrılmamak gibi…

Lise son sınıf arkadaşlarımızla yollarımızın ayrılmasından bu yana 57 yıl geçmiş.

Yüce Allah hepimize sağlıklı uzun ömürler versin.

Ve kaybettiğimiz arkadaşlarımızın üzerinden rahmetini esirgemesin.

Dönemin Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi, Rektör Danışmanı Prof.Dr. Baki Erdoğan’ın daveti üzerine 13 Mart 2010 Cumartesi günü Ankara’da, Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi’nde buluşma…

(O andaki unvanlarıyla ve soldan sağa) Ön sıra oturanlar: Çanakkale Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı E.Tb.Yarbay Dr. Salman Çelik, TSO emekli Genel Sekreteri Cihat Ecdaroğlu, ecza deposu sahibi, Kimya Müh. İbrahim Ethem Yörüker, (merhum) emekli öğretmen Yılmaz Uluçay, Mak. Müh.Mustafa Seber, Gümrükler’de Kontrol Mühendisi Mak.Müh. Elvan Aslan, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Klinik Şefi Prof.Dr. Uğur Kuyumcuoğlu, iktisatçı, gözlük ithalatçısı İbrahim Karaman, çimento sektöründen emekli Kimya Mühendisi Necati Araz, Eczacı Enver Leblebicioğlu, gazeteci Mehmet Yolyapar.

Orta sıra: Prof.Dr. Baki Erdoğan, Şeker Fabrikaları’ndan emekli Ziraat Müh. Erdal Aykaç, (merhum) İnşaat Müh. Osman Nuri Yavuzer.

Arka sıra, ayaktakiler: THY Kaptan Pilotu, E.Hv. Bnb. Mehmet Yavuz, E. Bağ-Kur Müdürü Hasan Suvacı, (merhum) emekli öğretmen-işadamı Nazır Sercan, emekli Obruk Barajı Proje Müdürü, İnş.Müh. İsmail Hakkı Şenöz, (merhum) emekli memur Mustafa Kemal Şenöz, emekli memur Zuhal Aşkın Suvacı, İzmir’de eczacı Nilüfer Uz Günay, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Elektronik Müh Prof.Dr. Mehmet Kesim, Eczacı İbrahim Ethem Baykal, emekli DSİ Müdürü, İnş. Müh. Adil Damar, Fethiye Özel Letoon Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Recep Burhanoğlu, Merkez Valisi Sait Eker, (merhum) İstanbul’da avukat Naci Bilan, Ankara’da eczacı Ertan Pepe, (merhum) emekli memur Kemal Uzar, Diş Hekimi Nail Altıaylık, İnş.Müh. Benel Demirer.