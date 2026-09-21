Arca Çorum FK’nın Alanyaspor karşısında aldığı 2-1’lik mağlubiyet, milli araya girerken üzerinde düşünülmesi gereken birçok başlığı beraberinde getirdi. 21 günlük ara, bu açıdan Arca Çorum FK için önemli bir fırsat. Çünkü ortada kötü bir takım tablosundan çok, iyi bir kadronun bazı sorunlarının henüz çözülememiş olması var.

Öncelikle hakem konusuna değinmek gerekiyor. Türk hakemliği ciddi bir darboğazdan geçiyor. Hakemlerin formsuzluğu artık neredeyse her hafta farklı bir maçta tartışılıyor. Arca Çorum FK-Alanyaspor karşılaşmasında da bazı kritik takdir kararlarında eşitlik hissinin oluşmadığını söylemek mümkün. Ancak bu maçı yalnızca hakem üzerinden okumak, Arca Çorum FK’nın asıl problemlerini görmemize engel olur. Hakem performansı tartışılabilir fakat bu maçın bize söylediği çok daha önemli şeyler var.

Rakipleri artık Arca Çorum FK’yı çok daha iyi analiz ediyor.

Bunu biraz tersinden düşünelim. Arca Çorum FK ile oynayacak bir teknik direktör olduğunuzu düşünün. Kasımpaşa ve Alanyaspor maçını analiz etmez misiniz? Arca Çorum FK’nın hangi bölgelerde zorlandığını, topa sahip olduğunda nasıl hücum ettiğini, oyunu hangi tempoda kurduğunu incelemez misiniz? Elbette inceleyeceksiniz. Rakiplerin yaptığı da tam olarak bu.

Samsunspor bunun karşılığını alamadı ve Arca Çorum FK hücum kalitesiyle fark yarattı. Kasımpaşa ve Alanyaspor ise Arca Çorum FK’nın oyun alışkanlıklarını daha iyi okuyarak sahaya çıktı.

İstatistikler de bunu destekliyor zaten. Arca Çorum FK yüzde 66 topla oynadı, 608 pas yaptı ve bunların 539’unu isabetli kullandı. Pas isabet oranı yüzde 88,7. Rakip Alanyaspor ise yüzde 34 topla oynayıp 304 pas yaptı. Buna rağmen maç Arca Çorum FK’nın istediği şekilde sonuçlanmadı. Çünkü futbolda topa sahip olmak, tek başına rakip kalede tehdit oluşturmak anlamına gelmiyor.

Arca Çorum FK 12 şut attı, beşinde kaleyi buldu ve 1,11 gol beklentisi üretti. Alanyaspor ise dokuz şutta beş isabet ve 1,20 gol beklentisi elde etti. Ceza sahasında topla buluşmalarda da Arca Çorum FK 24’e 14 üstün. Buna rağmen rakibin daha az topla, daha az pasla ve daha az ceza sahası aksiyonuyla sonuca gitmesi önemli bir veri.

Alanyaspor, belirledikleri bölgelerde ve oyuncularda, özellikle Arca Çorum FK oyuncusu sırtı dönük top aldığında baskıyı doğru zamanda yaptılar. Kazandıkları toplarla da hızlı şekilde hücuma çıktılar. Yani Arca Çorum FK’nın topa sahip olmasını problem olarak görmediler, topun nerede kazanılacağını ve kazanıldıktan sonra nasıl kullanılacağını planladılar.

Arca Çorum FK’nın burada yeni bir cevaba ihtiyacı var.

İç sahada Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi takımların bundan sonra benzer senaryoları tercih etmesi şaşırtıcı olmayacak. Topu Arca Çorum FK’ya bırakacaklar, takımın sağa ve sola yaptığı pas trafiğini belirli bölgelerde karşılayacaklar, topu kazandıklarında ise hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalışacaklar. Bu nedenle Arca Çorum FK’nın özellikle kendi sahasında hücum repertuarını genişletmesi gerekiyor.

Teknik heyetin maç sonrasında yaptığı değerlendirmeler de burada önem kazanıyor. “Bireysel hataları öngöremiyoruz” demek, teknik ekip açısından üzerinde ayrıca düşünülmesi gereken bir cümle. Çünkü teknik heyetin temel görevlerinden biri de rakibin olası senaryolarını maçtan önce değerlendirmek ve oyuncuları bu senaryolara hazırlamak. Bir oyuncunun bireysel hata yapması her zaman önceden engellenemeyebilir ama rakibin hangi oyuncuya, hangi bölgede, hangi baskıyla gideceğini öngörmek teknik ekibin işidir.

Aynı şekilde kadro tercihleri konusunda da adalet ve performans dengesinin çok iyi kurulması gerekiyor. Taraftarın oynamasını beklediği Arda Şengül’ün şu anda beşinci stoper konumundaysa bunun teknik gerekçesinin takım içinde net olması gerekir. Ahmet Ildız tercihi veya diğer oyuncuların performansı üzerinden yapılan açıklamalar da aynı çerçevede değerlendirilmeli. Forma dağılımında teknik kararların sahadaki ihtiyaçlarla örtüşmesi şart.

Kasımpaşa maçından sonra aynı probleme Alanyaspor karşısında yeniden yakalanmak, Arca Çorum FK açısından acı bir tecrübe oldu.

Arca Çorum FK’nın kadro kalitesine ve sezon boyunca ortaya koyduğu potansiyele baktığımda, ilk 10 hedefinden şüphe duymuyorum. Ancak bunun için oyunun bazı bölümlerini geliştirmek gerekiyor.

Hakemler formsuz. Bazı oyuncularımız formsuz. Teknik heyetimiz formsuz. Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarından çıkaracağımız ciddi dersler var.

21 günlük milli ara çok iyi kullanılmalı. Oyuncuların yeniden ritim kazanması, takım savunmasının geliştirilmesi ve en önemlisi hücum repertuarının genişletilmesi gerekiyor. Çünkü rakipler Arca Çorum FK’nın oyununu artık daha iyi biliyor.