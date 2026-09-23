Borsa’da patlak veren fon soygununun faturası, 1980 sonrası yaşanan “Bankerlik Skandalı”nın ardından yıllar sonra da olsa, yine fakir-fukara ve çaresiz küçük tasarrufçuya çıkarıldı.

Enflasyonun tavan, gelirin dip yaptığı ülkelerde, ezilen hep en alt tabaka olur.

Alt kesim “işsizlik-pahalılık” sarmalında inim inim inlerken, eğer ülkeyi yönetenler çare üretemiyorlar ise soygun çeteleri harekete geçecek demektir.

Devleti yönetenlerin zaafından, beceriksizliğinden yararlananların gözü hiçbir şeyi görmez.

Fakir-fukara umurlarında değildir.

Yönetimde zaaf varsa “uyanıklar” “hırsızlar”, “dolandırıcılar” harekete geçerler.

Sular bulanınca, işleri kolaylaşır.

Şu günlerde patlak veren “ Fon Soygunu” konusunda hadi ülke yönetimi kandırıldı, peki uluslararası ekonomiyi kontrol eden dev kuruluşların uyarıları da mı, ayakta uyuyan devletin denetçi kuruluşlarını da mı alarma geçiremedi?

Bu ne densizlik, bu ne sorumsuzluktur?

Eşek yükü ile maaş alan, devletin denetim kurumlarındakiler ayakta mı uyudular.?

Oturdukları koltuklar onlara “uyusunlar” diye mi verildi.

Sözü uzatmaya, hatalar üzerinden demagoji yapmaya gerek yok.

Her şey açık ve ortada…

Ülkenin ekonomi yönetimi yıllardır çuvallıyor.

Üstelik gözümüzün içine baka baka yalan da söylemekten geri kalmıyorlar.

Aslında nedenler ve ihmaller açık ve net.

Belki gözleri bozulmuştur.

Onun için sorularımızı kapital harflerle yazalım:

-ÜLKE EKONOMİSİ YÖNETİMİNDE ŞEFFAFLIK SORUNU SIFIR.

-DENETİM MEKANIZMALARININ HAREKETE GEÇMESİ KARINCA HIZINDA…

-TEKNOLOJİNİN DÜNYA ÇAPINDA HIZLA İLERLEMESİ KARŞISINDA, ÜLKE YÖNETİMLERİNİN ALDIĞI ÖNLEMLER NE YAZIK Kİ ARABA DEVRİLDİKTEN SONRA AKLA GELİYOR…

Başımıza gelen bu musibet hallerini, bu hazin tabloyu, özellikle çaresiz fakir-fukara takımı keşke yaşamasaydı…

Keşke denize itilmeselerdi…

Yılana sarılmak zorunda kalmazlardı…