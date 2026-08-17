Bir aya yakın süredir elim klavyeye gitmedi…

Çeşitli nedenleri var…

Uzun uzun üstünde durmayacağım…

Özel nedenleri sorarsanız, okuyucuyu ilgilendirmez.

Genel nedenleri yazmak da gerekmez..

Bay Kemal’in CHP’nin başına tekrar gelmesini, hele kayyum formülü ile avantadan koltuğa oturabileceğini hiç ama hiç beklemiyordum.

Saray ve akil adamlarının, hangi oyunu kurup CHP’yi kendi içinden vuracağını hatta araya nifak sokarak karıştıracağını hiç ama hiç kimse tahmin edemedi.

Saray ile Bay Kemal arasında CHP’nin önünü kesmek için ne tür oyun kurulacağı da çoğu partililerin de aklının ucundan dahi geçmedi.

Olan oldu, Bay Kemal avantadan yine CHP’nin koltuğuna oturdu.

Oturur oturmaz ise Eski Genel Başkan takımını toparlayıp yeni bir parti kurdu.

Oldu mu size iki ayrı parti…

Biri CHP, diğeri Yeni Parti, yani YP…

1960 sonrası CHP Genel Sekreteri Turhan Fevzioğlu ve arkadaşlarının Ecevit’in “Ortanın solu” sloganı ile CHP’nin başına geçmesinden sonra 47 milletvekili ile CHP’den ayrılıp Güven Partisi’ni (GP) kurmaları gibi…

Rahmetli Fevzioğlu hiç olmazsa butlan-mutlan deyip CHP Kongresini iptal ettirmemişti.

Neyse..

Tüm aleyhte gelişmelerden, gelip gitmelerden, devam eden ayak oyunlarından sonra kurduğu Yeni Parti’de bu kez “yeni stratejiler” izlemeye başlayan Özgür Özel, AKP’nin el altından, MHP’nin ise doğrudan ve alenen desteklediği PKK sorununu çözmeye yönelik planına karşı, Yeni Parti Lideri olarak değişik taktik uyguladı ve oylamada grubunu serbest bıraktı.

İyi de yaptı.

Beklenen tam da buydu.

Önemli olan rakibin oyununu bozmak ise aynen uygulandı.

Gelelim gelecek günlere…

Yeni Parti Lideri’nin bundan sonraki hamlesi ne olacak?

Hazırladığı yeni planın hayata geçirilebilmesi için, yeni eylemlerden çok rakip partilerden oy kapabilmek¸ iktidarı paylaşan ve destekleyen partileri ise tarihin çöplüğüne gönderebilmek için yeni seçmenlerin aynı sandıkta buluşması için yeni adımlar atılması gerekiyor.

Yen sloganlar, yeni ataklar, yenilikler ve yeni bir dünya vaat edilmesi şart.

Oyun bozan değil, “oyun kurucu” olarak yeni yol izlemeye çalışması beklenen Özgür Özel’e herkesin destek vermesi gerekir.

Eğer geleceğe umutla bakmak isteniyorsa…

İnsan gibi yaşamak hayal ediliyorsa…