Perinay-Mehmet Tahtasız çiftinin kızları Uzman Dr. Safiye Dilan Tahtasız, hayatını Gülcan ve Selman Eren çiftinin oğulları Uzman Dr. Eren Can Eren ile birleştirmeye hazırlanıyor.

27 Eylül Pazar günü saat 19.30’da Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek düğün töreninde Tahtasız ve Eren ailelerinin mutluluğu paylaşılacak. Düğüne Çorum’un yanı sıra farklı illerden çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

Tahtasız, eşi Perinay Tahtasız ile birlikte ilk göz ağrıları olan kızları Safiye Dilan’ın mutlu gününe tanıklık edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, Gülcan ve Selman Eren çiftinin evladı olan damatları Eren Can Eren ile kızlarının evlilik yolundaki bu özel gününde dost ve sevenlerini yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

Tahtasız, düğüne Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile milletvekillerinin yanı sıra Çorum’dan ve diğer illerden çok sayıda davetlinin katılmasının beklendiğini açıkladı.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ