Obruk Barajda bulunan ağı tesadüfen fark eden bir vatandaş, ağa takılan balıkların bir bölümünün öldüğünü, bazılarının ise halen canlı olduğunu gördü.

Canlı balıkları ağdan çıkararak yeniden baraja bırakan vatandaş, diğer balıkların da ağa takılarak telef olmaması için ağı kendi imkanlarıyla sudan çıkardı.

Vatandaş, çektiği görüntülerde çok sayıda balığın ağda takılı halde bulunduğunu belirterek, bazı balıkların günlerdir suda kaldığını ve çürüdüğünü ifade etti.

“Yüzlerce balık var. Bazıları canlı. Onları şöyle geri bırakayım. Günlerdir atılmışsa balıklar hep böyle çürümüş, kılçıkları çıkmış. Şu anda yüzlerce balık var. Yazık, tek kelimeyle yazık.” ifadelerini kullanan vatandaş, ağın sudan çıkarılmasının ardından canlı balıkları yeniden baraja bıraktı.

Olayla ilgili iddiaların yetkililerce incelenmesi bekleniyor.