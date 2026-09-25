Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 100 geçici personel kura ile belirlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere uygulanan “Toplum Yararına Program (TYP)” kapsamında müdürlük bünyesindeki yurt ve tesislerde toplam 100 kişinin 6 ay süreyle istihdam edileceği belirtildi. 1 Ekim 2026 ile 31 Mart 2027 tarihleri arasında haftada 6 gün çalışmayı kapsayan ve hafta tatilinin ise Pazartesi günü olacağı belirtilen program kapsamında yapılan başvurular üzerinden kura çekildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde 2. Noter Başkatibi Ebubekir Bolat gözetiminde düzenlenen kura çekiminde Çorum merkezde 59 (30 kadın, 29 erkek), Alaca’da 6 (3 kadın, 3 erkek), Bayat’ta 2, Boğazkale’de 1, Dodurga’da 2, İskilip’te 4 (2 kadın, 2 erkek), Kargı’da 2, Laçin’de 1, Mecitözü’nde 2, Oğuzlar’da 3,Ortaköy’de 2, Osmancık’ta 8 (4 kadın, 4 erkek), Sungurlu’da 7 (4 kadın, 3 erkek), Uğurludağ’da 1 olmak üzere 100 kişi belirlendi.

Çorum merkezde 966 kadın aday arasından 30; 288 erkek aday arasından ise 29 kişi belirlendi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ