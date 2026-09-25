Çorum Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Denetim Kurulu üyesi Zeki Aydaş, Birliğin yönetim değişikliği, proje küpeleri, personel maaşlarındaki artış ve Denetim Kurulu’nun bazı belgelere ulaşamamasıyla ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Aydaş, gündeme getirdikleri konuların kişisel bir tartışma olmadığını belirterek, tüm iddiaların resmi kayıt ve belgeler üzerinden araştırılmasını istedi.

Çorum Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Denetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Zeki Aydaş, Birlik bünyesinde cevap bekleyen bazı konular bulunduğunu ifade etti.

Aydaş, açıklamasında herhangi bir kişiyi peşinen suçlama amacı taşımadıklarını vurgulayarak, “Bizim tek amacımız, Birliğimizde yaşanan ve cevap bekleyen bazı önemli konuların belgeleriyle birlikte araştırılması ve yetiştiricilerimizin gerçekleri bilmesidir” ifadelerini kullandı.

YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİYLE İLGİLİ SORULAR

Açıklamasında ilk olarak başkanlık değişikliğine değinen Aydaş, 10 Ağustos 2026 tarihli olduğu belirtilen bir yönetim kurulu kararının bulunduğunu, söz konusu kararın 26 Ağustos 2026 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil edildiğini belirtti.

Aydaş, kararın hangi toplantıda ve hangi usulle alındığının araştırılması gerektiğini savunarak, karar defterinin neden Birlik merkezinin dışına çıkarıldığı ve Denetim Kurulu’nun taleplerine rağmen neden incelemeye sunulmadığı konusunda açıklama beklediklerini dile getirdi.

Aydaş, “Biz bu soruların cevabını kişisel açıklamalardan değil, karar defterinden ve resmi tüm kayıt ve evraklardan istiyoruz” dedi.

250 KÜPEYLE İLGİLİ İNCELEME TALEBİ

İkinci başlıkta ise Birlik üzerinden yürütülen proje kapsamında kullanılan küpelerle ilgili bazı iddialara değinen Aydaş, yaklaşık 250 küpe üzerinden usule aykırı işlemler yapılmış olabileceği yönünde kendilerine bilgiler ulaştığını belirtti.

Bu konuda herhangi bir kişiyi suçlu ilan etmediklerini özellikle vurgulayan Aydaş, iddiaların sistem kayıtları ve resmi belgeler üzerinden araştırılması gerektiğini söyledi.

Aydaş, “Hangi küpe kime verilmiş? Hangi hayvanlara takılmış? Kaydı kim yapmış? İşlemi yapan yetkili personel o tarihte görev başında mıymış? Bunların tamamı sistem kayıtlarından ve belgelerden ortaya çıkabilir” diye konuştu.

PERSONEL MAAŞINDAKİ ARTIŞ İDDİASI

Açıklamanın üçüncü başlığını ise bir personelin maaşındaki artış oluşturdu. Seçimden yaklaşık bir ay önce bir personelin maaşının 30 bin TL seviyesinden 60 bin TL seviyesine çıkarıldığı yönünde bilgi aldıklarını belirten Aydaş, söz konusu artışın hangi gerekçeyle ve hangi yönetim kurulu kararıyla yapıldığının açıklanmasını istedi.

Aydaş, Birliğin mali yapısı açısından da konunun incelenmesi gerektiğini belirterek, “Kararı gösterin, bordroyu gösterin, bütçeyi gösterin, sözleşmeyi gösterin. Belgeler konuşsun” şeklinde konuştu.

ZAMANLAMA DA ARAŞTIRILMALI

Yönetim ve başkanlık değişikliği süreci ile proje küpeleriyle ilgili iddiaların yakın tarihlerde gündeme gelmesine de dikkat çeken Aydaş, bu iki konu arasında herhangi bir bağlantı bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiğini ifade etti.

Aydaş, “Bugün bunun cevabını bizim vermemiz doğru değildir. Ancak şunu söylüyoruz: Eğer aralarında bir bağlantı varsa araştırılsın ve ortaya çıkarılsın. Eğer hiçbir bağlantı yoksa, o da resmi kayıtlarla ortaya konulsun” dedi.

DENETİM KURULU OLARAK BELGELERİ İNCELEMEK İSTİYORUZ

Denetim Kurulu’nun görevlerinden birinin Birliğin kayıtlarını, mali işlemlerini ve faaliyetlerini denetlemek olduğunu hatırlatan Zeki Aydaş, bazı belge ve evraklara ulaşamadıklarını, bu konuda tutanaklarının bulunduğunu öne sürdü.

Özellikle karar defterinin Denetim Kurulu’nun incelemesine sunulmadığını belirten Aydaş, denetimin sağlıklı şekilde yapılabilmesi için gerekli belgelerin Kurula verilmesi gerektiğini aktardı.

Aydaş, “Biz kimsenin özel hayatını, şahsını veya onurunu hedef almıyoruz. Biz Birliğin kayıtlarını ve işlemlerini denetlemek istiyoruz” diye konuştu.

YANIMIZDA YETİŞTİRİCİLER VAR

Açıklamasının sonunda siyasi bir amaç taşımadıklarını belirten Aydaş, Denetim Kurulu olarak herhangi bir siyasi parti ya da çıkar grubunun arkasında olmadıklarını söyledi. Aydaş, “Bizim arkamızda Çorum'un koyun ve keçi yetiştiricileri var. Onların emeği, alın teri ve onların hakkı var” şeklinde konuştu.

Yetkili kurumlara da çağrıda bulunan Aydaş, karar defterinin, yönetim değişikliğinin dayanağının, Ticaret Sicili'ne sunulan belgelerin, proje küpelerine ilişkin kayıtların, maaş artışı ve mali kayıtların incelenmesini istedi.

Denetim Kurulu’na verilmeyen belgelerin de araştırılmasını talep eden Aydaş, amaçlarının herhangi bir kişiyi suçlamak değil, gerçeklerin ortaya çıkarılması olduğunu vurguladı.

Aydaş açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Belge varsa kayıt varsa konuşalım. Yanlış varsa düzeltelim. Eksiklik varsa giderelim. Ve en önemlisi; Çorum'daki yetiştiricimizin hakkı, Birliğimizin itibarı ve kamu kaynaklarının doğru kullanılması konusunda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin.

Biz Denetim Kurulu olarak görevimizi kanun, ana sözleşme ve vicdanımız çerçevesinde yapmaya devam edeceğiz.”