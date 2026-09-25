Çorum merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren hayvan pazarları, çevre illerde görülen şap hastalığına karşı tedbir amacıyla ikinci bir talimata kadar kapatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş’tan alınan bilgiye göre Çorum’da şu anda şap hastalığına ilişkin herhangi bir mihrak bulunmuyor. Ancak çevre illerde hastalık vakalarının görülmesi ve bazı hayvan pazarlarının kapatılması üzerine Çorum’da da önleyici tedbir uygulanmasına karar verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Çorum’da şu an için şap hastalığına ilişkin tespit edilmiş bir mihrak olmadığını belirtti. Kapatma kararının kentte görülen bir vakadan kaynaklanmadığı, çevre illerdeki hastalık riskine karşı kontrol ve koruma amacıyla alındığı ifade edildi.

Çevre illerde şap hastalığının görülmesi üzerine hayvan hareketliliğinden kaynaklanabilecek risklerin azaltılması amacıyla Çorum merkez ve ilçelerindeki hayvan pazarlarının geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Tedbirin özellikle farklı illerden gelebilecek hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması ve hastalığın Çorum’a taşınmasının önlenmesi amacı taşıdığı belirtildi.

Çorum’daki hayvan pazarlarının ne zaman yeniden açılacağına ilişkin kesin bir tarih verilmedi. Merkez ve ilçelerdeki hayvan pazarlarının, ilgili kurumların yapacağı yeni değerlendirme ve ikinci bir talimata kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ