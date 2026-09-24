İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet sitelerinde araçlarını satışa çıkaran kişileri arayarak kendilerini noter olarak tanıtan şüphelilerin, kapora adı altında para talep ederek vatandaşları dolandırdığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, 55 ilde "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri belirlendi.

Soruşturma kapsamında Çorum merkezli Mersin, İzmir ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda K.Ç., D.Y.G., S.K.P., B.A., M.S., V.A., B.T., D.Ş., Ç.A., B.Ç., D.Ç., E.A., M.A.K., S.A., Y.S., B.A.A., B.C. ve Ö.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve noter görünümü verdikleri villada yapılan aramalarda, 1 aranan kişi, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, noter, sıramatik zili, çok sayıda cep telefonu, SIM kart ve bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Eylül 2026'da adliyeye sevk edildi.