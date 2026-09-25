Çorum merkeze bağlı Üçköy Köyü nüfusuna kayıtlı, Ayşe Aydın’ın eşi, Resen, Zelal ve Duygu’nun babaları Refik Aydın, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Refik Aydın’ın vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı. Merhumun cenazesi bugün (25 Eylül 20256 Cuma günü) saat 10.30’da Üçköy dernek binasında helallik alınmasının ardından Üçköy’e götürdü. Aydın burada son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: RIFAT KARA