Çorum İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 12 yıldır Özel Kalem Büro Amiri olarak görev yapan Ali Uzunay, emekliye ayrıldı.

Uzunay için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan tarafından Uzunay’a emeklilik paketi ve onur belgesi takdim edildi.

Pehlivan, Emniyet Teşkilatına verdiği değerli hizmetlerden dolayı Uzunay’a teşekkür ederek, emeklilik hayatında ailesiyle birlikte sağlıklı ve huzurlu yıllar geçirmesi temennisinde bulundu.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda da Uzunay’ın görev yaptığı yıllar boyunca amirlikten çok ağabeylik yaptığı, personelin gönlünde özel bir yere sahip olduğu belirtilerek, kendisine sağlık, huzur ve mutluluk dilekleri iletildi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK