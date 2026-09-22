Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren yakınına ait bir mobilya atölyesinde 42 yaşındaki Kazım K. ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, iş yerinde Kazım K.’yı hareketsiz halde görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kazım K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.



Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, Kazım K.’nın kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme ve otopsinin ardından belli olacak.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.