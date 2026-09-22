Çorum’da bir ağılda çıkan yangında yaklaşık 100 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Arif Ş’ye ait Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Bağları mevkisindeki koyun ağılında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden Arif Ş, kendi imkanları ile koyunları kurtaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 100 koyun telef oldu. Yaralı kurtarılan 20 koyun ise kesime gönderildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.