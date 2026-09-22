Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde düzenlenen imza törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş ile Çorum Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Akdülger katıldı.

İmzalanan protokol ile denetimli serbestlik altındaki yükümlülerin kamu hizmeti yükümlülüklerini yerine getirirken aynı zamanda tarımsal üretim süreçlerine dahil edilmeleri hedefleniyor. Bu kapsamda tarımsal alanların etkin şekilde değerlendirilmesi, bitkisel üretim, demonstrasyon ve çeşit denemeleri ile örnek tarımsal uygulamaların hayata geçirilmesi planlanıyor.

Çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulacak teknik rehberlik ise Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlanacak. Böylece yükümlülerin hem kamu yararına çalışmalarını sürdürmeleri hem de tarım alanında bilgi ve deneyim kazanmaları amaçlanıyor.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARA DA İMKÂN SAĞLANACAK

Program kapsamında yalnızca tarımsal üretim değil, bilimsel ve akademik çalışmaların da desteklenmesi planlanıyor. Bu doğrultuda üniversiteler, tarımsal araştırma enstitüleri ve ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yürütülecek.

Yapılacak iş birlikleriyle tarımsal araştırmalar, çeşit ve adaptasyon denemeleri, demonstrasyon faaliyetleri ile akademik ve bilimsel saha çalışmalarının gerçekleştirilmesine imkân sağlanacak.

Muhabir: Haber Merkezi