Çorum’da başlayan eğitim hayatını başarılarla sürdüren Uzm. Dr. Kutay Ertürk, mesleki kariyerinde yeni bir döneme adım attı. Eğitimci-yazar Şahin Ertürk’ün oğlu olan Ertürk, Samsun’da kendi dermatoloji kliniğini açarak sağlık hizmeti sunmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan kliniğin açılışına sağlık camiasından, iş dünyasından, yakınlarından ve çok sayıda seçkin davetli katıldı. Yoğun katılımın olduğu açılışta davetliler, Uzm. Dr. Kutay Ertürk’ün bu önemli gününde yanında oldu.

FAKÜLTE BİRİNCİSİ

İlk, orta ve lise eğitimini Çorum’da tamamlayan Kutay Ertürk, tıp eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde aldı. Üniversite eğitimini birincilikle tamamlayan Ertürk, uzmanlık eğitimini ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde tamamlayarak Dermatoloji Uzmanı oldu.

Uzmanlık eğitiminin ardından meslek hayatına Samsun’da devam eden Ertürk, Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi’nde iki yıl görev yaptı. Ardından Medical Park Samsun Hastanesi’nde iki yıl çalışan Ertürk, kamu ve özel sağlık sektöründe edindiği deneyimin ardından kendi kliniğini açmaya karar verdi.

MESLEKİ DENEYİMİNİ KENDİ KLİNİĞİNE TAŞIDI

Alanındaki akademik eğitimi ve mesleki deneyimiyle çalışmalarını sürdüren Uzm. Dr. Kutay Ertürk, bundan sonraki meslek hayatına kendi kliniğinde devam edecek.

Çorum’da başlayan eğitim serüveninin ardından Samsun’da uzman hekim olarak görev yapan Ertürk, yeni kliniğiyle dermatoloji alanında Samsunlulara hizmet sunacak.

Kliniğin açılışında davetlilere teşekkür eden Uzm. Dr. Kutay Ertürk, yeni çalışma döneminin heyecanını yaşarken ailesi ve yakınları da genç hekimin bu önemli adımının gururunu paylaştı.

Uzm. Dr. Kutay Ertürk’ün Samsun’da hizmete giren yeni kliniğinin sağlık camiasına ve Samsun’a hayırlı olması temenni edildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR