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Çorum'a izne geldiğinde rahatsızlanarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nuri Çağlar, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Reşide Çağlar'ın eşi, Remziye, Hasan, Kıymet ve Muharrem Çağlar'ın babaları Nuri Çağlar'ın cenazesi bugün (22 Eylül 2026 Salı günü) saat 14.00'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'ndan alınarak, Çukurören Köyü'nde toprağa verilecek. ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

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