Programın ilk haftasında Doç. Dr. Mustafa Onur Tetik ve Dr. Alperen Uluer Yaşar tarafından “Program Tanıtımı ve Türk Ocakları / Çorum Türk Ocağı Misyonu ve Tarihi” konusu işlenecek. Eğitimlerin devamında Doç. Dr. Hatice Yıldırım “Türk Millî Tarihi ve Şuuru”, Doç. Dr. Fikri Özdemir “Temel İlk Yardım Eğitimi”, Doç. Dr. Anıl Varel ise “Osmanlı-Türk Modernleşmesi” başlıklı derslerle öğrencilerle buluşacak.

GENİŞ KAPSAMLI EĞİTİM PROGRAMI

Akademinin güz dönemi programında Prof. Dr. Fatih Konak tarafından finansal okuryazarlık, Prof. Dr. Özer Şenödeyici tarafından Türk edebiyatı tarihi ve incelikleri, Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur tarafından Türklerde dinî algılayış ve yaşayış biçimleri bağlamında Hanefilik ve Maturidilik konuları ele alınacak.

Oğuz Kağan Tetik sosyal medya yönetimi ve etiği üzerine eğitim verirken, Tarihçi-Yazar Ali Ilıca da Çorum tarihi ve kent kültürü hakkında öğrencilerle bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Güz dönemi, Doç. Dr. Mustafa Onur Tetik tarafından gerçekleştirilecek “Türk Kimliği ve Milliyetçiliği: Dün, Bugün ve Yarın” başlıklı dersle tamamlanacak.

Programla öğrencilerin yalnızca belirli bir alanda uzmanlaşmaları değil; tarih, kültür, edebiyat, düşünce, sosyal hayat ve günlük yaşam becerileri açısından çok yönlü bir birikim kazanmaları amaçlanıyor.

DERSLER CUMARTESİ GÜNLERİ

Bilim ve Kültür Akademisi dersleri, cumartesi günleri 13.00-14.30 saatleri arasında Çorum Türk Ocağı binasında gerçekleştirilecek.

Programa lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilecek. Akademiye katılmak isteyen öğrencilerin eğitim ve iletişim bilgilerini [email protected] adresine iletmeleri yeterli olacak.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR