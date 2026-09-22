Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi tarafından düzenlenen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Çalıştayı, TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi.

Türkiye Eğitim Meclisi Başkanı Metin Özer’in başkanlığında düzenlenen çalıştaya, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasını temsilen TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Arzoğlu katıldı.

Çalıştayda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin mevcut durumu değerlendirilirken, sektörün faaliyetlerini etkileyen güncel konular da kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda sektör temsilcileri tarafından, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin karşılaştığı sorunlar ile bu sorunların çözümüne yönelik öneriler kamu temsilcileriyle paylaşıldı. Gündeme getirilen konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak çözüm yollarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Muhabir: SELDA FINDIK