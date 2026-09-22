Çorum Belediyesi’nin baştan sona restore ettiği İkiz Konak, hizmete açılmasının hemen ardından anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın projeleri arasında yer alan ve tarihi dokusu korunarak butik otel ve sosyal tesis olarak şehre kazandırılan İkiz Konak’ın ilk yatılı misafirleri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ankara’dan Çorum’a davet edilen şehit aileleri ve gaziler oldu.

İki gün boyunca Çorum’da ağırlanan misafirler için Çorum Belediyesi tarafından çeşitli programlar düzenlenirken, ziyaret programının ilk durağı İkiz Konak oldu.

İKİZ KONAK’TA İLK KAHVALTI ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE

İkiz Konak’ın bahçesinde düzenlenen kahvaltı programında, Ankara’dan gelen şehit aileleri ve gaziler, Çorum’daki şehit yakınları ve gaziler ile il protokolü bir araya geldi.

Programa MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, AK Parti ve MHP il yöneticileri ve temsilcileri, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ile şehit aileleri ve gazi derneklerinin başkanları katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, konuklarla bir süre sohbet etti.

AŞGIN: “ONUR DUYUYORUZ”

Programda konuşan Belediye Başkanı Aşgın, İkiz Konak’ın ilk misafirlerinin şehit aileleri ve gaziler olmasını özellikle istediklerini söyledi.

Gaziler Günü dolayısıyla Ankara’dan şehit aileleri ve gazileri ilimize davet ettiklerini belirten Aşgın, davete olumlu karşılık veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bakanlık yetkililerine teşekkür etti. İkiz Konak’ın ilk yatılı misafirlerini şehit aileleri ve gazilerden oluşturmanın kendileri açısından ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Aşgın, “Şehrimize teşrif eden, bize onur ve şeref veren şehit ailelerimize ve gazilerimize, Ankara’dan gelen misafirlerimize özellikle teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Biz şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız, onlardan razıyız. İnşallah onlar da bizden razı olur.” dedi.

Başkan Aşgın, şehit aileleri ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu vurgulayarak, İkiz Konak’ın ilk misafirlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KAYRICI: “DAİMA YANINIZDAYIZ”

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da programda yaptığı konuşmada şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Şehitlerin ve gazilerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Kayrıcı, “Sizlere minnettarız. Şehitlerimize minnettarız. Sizleri hiçbir zaman unutamayız, unutmayız. Bir isteğiniz, bir sıkıntınız olursa daima yanınızdayız.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

ÇORUM’U YAKINDAN TANIDILARKahvaltı programının ardından Ankara’dan gelen şehit aileleri ve gaziler için Çorum turu düzenlendi.Şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret eden misafirler, Çorum’un geçmişten günümüze taşıdığı kültürel mirası yakından tanıma fırsatı buldu. Program kapsamında kentin farklı noktalarını gezen şehit aileleri ve gaziler, Çorum’un tarihi dokusunu yerinde görürken şehirle ilgili bilgiler aldı.Çorum’da geçirdikleri iki gün boyunca şehrin temizliği, düzeni ve insanlarının samimiyetinden duydukları memnuniyeti dile getiren misafirler, kendilerini ağırlayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.