Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tribünde yaşanan olay sonucu üzerindeki Fenerbahçe forması zorla çıkartılan ardından Çorum’un Sungurlu ilçesinden olan minik Fenerbahçe taraftarı Göktuğ’a destek oldu.

SEZON BOYUNCA ÇORUM FK’NIN MİSAFİRİ OLACAK

Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında tribünde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın ardından Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, minik taraftar Göktuğ’un ailesiyle iletişime geçerek kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çorum’un Sungurlu ilçesinden olduğu öğrenilen Göktuğ ile yakından ilgilenen Başkanımız Savaş Balçık, minik taraftarımızı sezon boyunca Arca Çorum FK’nın tüm iç saha ve deplasman maçlarında misafirimiz olarak ağırlayacaklarını ifade etti.

TÜM OKUL MASRAFLARI KULÜBE AİT

Göktuğ’un eğitim hayatı boyunca tüm okul masraflarının Arca Çorum FK tarafından karşılanacağını belirten Başkan Savaş Balçık, “Göktuğ artık bizim de evladımızdır. Bundan sonra onun eğitimi bize aittir” dedi.

Balçık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bir çocuğun tuttuğu takımın formasını özgürce giyebilmesi, tribünde heyecanını yaşayabilmesi ve futbol sevgisini güzel hatıralarla büyütebilmesi gerekir. Rekabetin çocukların mutluluğunun önüne geçtiği hiçbir anlayışın Türk futbolunda yeri olmamalıdır.

HEPİMİZİN SORUMLULUĞU

Biz Arca Çorum olarak rakiplerimizi yalnızca sahadaki mücadelemizin bir parçası değil, Türk futbolunu birlikte büyüttüğümüz dostlarımız olarak görüyoruz. Süper Lig’deki bütün kulüplerimiz bizim için kıymetlidir. Futbolun ahlaki değerlerinde buluşmak hepimizin sorumluluğudur.

Göktuğ bizim evladımızdır. Onun yüzündeki tebessümü korumak ve futbol sevgisini güzel hatıralarla büyütmesine katkı sağlamak bizim için bir görevdir.

Rekabet sahada, dostluk her yerde olsun.”