Çorum'un Sungurlu ilçesinde 36'sı başpehlivan olmak üzere 750 güreşçinin katıldığı Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 15'incisi gerçekleştirilen Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri pehlivanların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Sungurlu Belediyesi tarafından Akçalı Mesire Alanı'nda düzenlenen güreşlerde 36'sı başpehlivan olmak üzere 750 pehlivan ter döktü. Güreşleri Çorum Valisi Ali Çalgan, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar büyük ilgiyle takip etti. Başpehlivan güreşlerinde finalde rakibi Ali Gürbüz'ü mağlup eden Mehmet Yeşil Yeşil, başpehlivan kemerinin sahibi oldu.

Organizasyonu 14 yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştirdiklerini söyleyen Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, "Burası güreşin önemli merkezlerinden birisi. Bizim önemli güreşçilerimiz var. Bugün güzel bir katılım oldu. Hem Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül hem de Valimiz, milletvekilimiz, il teşkilatlarımızla güzel bir birliktelik oldu. Güzel bir coşku var. Bütün başpehlivanlarımız dün Cumhurbaşkanlığı Kupasındaydılar, bugün buradalar. Kırkpınar pehlivanlarımız burada. Biz Sungurlu güreşlerine Anadolu'nun Kırkpınar'ı diyoruz. 36 baş pehlivan, 750 civarında pehlivanımız var. İnşallah bundan sonra daha büyüklerini yapacağız" dedi.

Milletvekili Kayrıcı ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Güreşler milletimizin öz sporudur. Bizler de güreş sporunun gelişmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çorum'un güreşte önemli şehirlerden biri olduğunu dile getiren Federasyon Başkanı Akyol da, "Çorum güreşte çok önemli bir ilimiz. Sungurlu da çok önemli bir noktada. Belediyemizin güreş organizasyonuna iştirak ettik. Burada çok büyük bir organizasyon, çok büyük bir emek var. Türkiye'nin en önemli başpehlivanları buradalar. Geleneksel, minder güreşlerini desteklemeye devam ediyoruz. Çorum da tarihte şampiyonlar, olimpiyat şampiyonu çıkartmış bir şehrimiz. Bizim karakucak ve minder güreşimiz Anadolu'dan çıkıyor. Ben de Sivaslıyım, orası da şampiyonlar çıkartan bir şehir. Onun için biz Anadolu'daki organizasyonlara gitmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Çok güzel bir organizasyonda güreştiklerini dile getiren Mehmet Yeşil Yeşil de, "Sungurlu, organizasyonun üzerine geçen yıllara göre daha fazla katkı koymuş. Emeklerine sağlık. Bu sahayı hazırlayan başkanımızdan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sezon biz lig güreşlerinde bazı zeminlerde sıkıntı yaşadık. Bugün çok güzel bir zeminde güreş yaptık. Görüş açısı muhteşemdi. İnşallah bu organizasyonunun uzun yıllar devam etmesini, Anadolunun Kırkpınarı simgesini almasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.