Çorum’u yeni sezonda Erkekler Basketbol 2.Ligi’nde temsil edecek olan Çorum Belediyespor, Ankara’da özel maçta Türk Telekom ile karşı karşıya geldi.

Yeni sezonda Erkekler 2.Lig B grubunda mücadele edecek olan Çorum Belediyespor, 9 Ekim’de başlayacak olan lig maçı öncesi Türk Telekom Gelişim ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Ankara TOBB Etü Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk iki periyodu etkili bir oyun ortaya koyan Kırmızı-Siyahlılar soyunma odasına 52-24 önde girdi. Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü rakibine kaptıran Çorum Belediyespor bu periyodu 29-15 kaybederken, son periyotta tekrardan oyuna ortak oldu ve periyodu 20-15, maçı da 87-68 kazandı.

SALON: TOBB Etü.

HAKEMLER: Süleyman Tepe, Almina Kocabaş, Celal Görmüş.

TÜRK TELEKOM GELİŞİM: Yusuf, Demir, Efe, Çağan, Ata, Ahmet, Anıl, Kartal, İsmet, Keremcan, Muhammet, Yağız Ali, Ömer, Emir.

ÇORUM BELEDİYESPOR: Boğaç, Barış, A.Furkan, Eren, Emirhan, Mert, Yusuf, Doğukan, Asaf, Yusuf, Evren, Uğurcan.

PERİYOTLAR: 15-30, 9-22, 29-15, 15-20.