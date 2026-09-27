Yeni sezonda Çorum’u PGL’de temsil edecek olan Mimar Sinanspor, hazırlıklarını özel maçlarla sürdürüyor. Yeşil-Siyahlılar, yedinci hazırlık maçında Mimar Sinan Sahası’nda Sorgun Belediyespor’u konuk etti.

Mimar Sinanspor karşılaşmaya Eren, Mustafa, Metehan, Oğuz, Y.Emre, Akın, Talha, Polat, Yusuf, Metin ve Emre ilk 11’iyle başladı. Sorgun Belediyespor ise Yusuf, Emrullah, Baran, Ahmet, Tugay, Özdilek, Yağız, Selim, Kürşat, Serdar, Mahmut ve Yiğit 11’i ile sahaya çıktı.

Karşılaşmanın ilk 30 dakikalık bölümü golsüz geçilirken, dakikalar 34’ü gösterdiğinde Polat’ın pasında Metin penaltı noktasında topu filelerle buluşturarak Mimar Sinanspor’u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda değişikliklerle birlikte oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi Mimar Sinanspor 62.dakikada Nurullah ile skoru 2-0 yaptı. 73.dakikada Abdulsamet ile skoru 3-0 yapan Yeşil-Siyahlılar kalan sürede başka gol bulamayınca sahadan 3-0 galip ayrıldı.