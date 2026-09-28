Trendyol Süper Lig’de geride kalan 6 haftada fileleri ceza sahası dışından en fazla havalandıran takımlar belli oldu. Arca Çorum FK, sergilediği performansla ligin dikkat çeken ekipleri arasında yer aldı.

UZAKTAN 25 GOL!

Süper Lig’de yer alan 18 takımdan 10’u geride kalan 6 haftalık periyotta ceza sahası dışından gol buldu. Ceza sahası dışından toplam 25 gol atılırken, Arca Çorum FK ve Amedspor 5’er golle zirveyi paylaştı. Arca Çorum FK’nın özellikle uzaktan şutlarda ortaya koyduğu etkili performans, takımın hücumdaki önemli silahlarından biri olarak öne çıktı.

CENGİZ ÜNDER’DEN 2 GOL!

Arca Çorum FK’nın ceza sahası dışından attığı gollerde 4 farklı futbolcunun imzası bulunurken, 2’si de Samsunspor maçında olmak üzere Cengiz Ünder takımının bu alandaki en golcü futbolcusu oldu.

G.SARAY’A 2, BEŞİKTAŞ’A 1 GOL!

Arca Çorum FK’nın diğer gollerini ise Galatasaray maçında Kyziridis ile Ramirez, Beşiktaş maçında da Diomande kaydetti.

Ligde 10 takım ceza sahası dışından gol bulurken, listenin üçüncü sırasında 4 golle Galatasaray yer aldı. Sarı-kırmızılıları 3 golle Samsunspor, 2’şer golle Fenerbahçe ve Kocaelispor takip etti.

Ceza sahası dışından gol sevinci yaşayan diğer takımlar ise Başakşehir FK, Eyüpspor, Gaziantep FK ve Gençlerbirliği oldu. Bu dört ekip, söz konusu mesafeden 1’er gol kaydetti.