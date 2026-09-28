Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) yönetimi, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını ailelerinin çalıştığı tarlada ziyaret ederek futbol topu hediye etti.

Çorum’a çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Tarlada gerçekleşen ziyarette çocuklara futbol topları hediye edildi.

ASKF, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Sporun, çocuğun ve umudun olduğu her yerde olmaya devam edeceğiz. Çünkü her çocuk sporla buluşmayı, hayal kurmayı ve mutlu olmayı hak eder” ifadelerini kullandı.