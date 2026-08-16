Köyler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası’nda, Abdalata Köyü ile Tanrıvermiş Köyü arasında oynanan müsabaka öncesinde duygu dolu anlar yaşandı.

Abdalata Köyü adına turnuvada mücadele etmesi planlanan ancak genç yaşta hayatını kaybeden Emre Dalyan’ın hatırasını yaşatmak amacıyla bu yılki turnuvaya “Emre Dalyan Köyler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası” adı verildi.

Müsabaka öncesinde Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Dalyan ile birlikte, Emre Dalyan’ın turnuvada giyeceği forma ailesine takdim edildi.

Forma takdimi sırasında duygusal anlar yaşanırken, Emre Dalyan’ın anısı turnuvada yaşatılacak.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı yaptığı açıklamada, “Bir evladın acısını hiçbir kelime tarif edemez. Emre kardeşimiz bugün aramızda olamasa da adı bu turnuvada, hatırası gönüllerimizde yaşamaya devam edecek. Rabbim Emre kardeşimize rahmet eylesin, mekânını cennet eylesin. Kıymetli ailesine, Abdalata Köyümüze ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Seni unutmayacağız Emre. Bu turnuva senin adınla, kardeşlik içinde yaşayacak.” ifadelerine yer verdi.