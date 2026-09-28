FK’nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Gaziantep Stadyumu’nun zemininin bakıma alındığı bildirildi.

Sezon başından bu yana zemindeki bozulmalarla gündeme gelen Gaziantep Stadyumu için geçtiğimiz günlerde harekete geçildiği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatının ardından Başkan Vekili Halil Uğur, çim uzmanları ve ilgili belediye ekiplerinin statta inceleme yapmalarının ardından zeminin kurtarılması için başlanan çalışmaların hummalı şekilde devam ettiği belirtildi. Bakım çalışmaları çerçevesinde, özellikle saha zemininin toparlanması ve çimlerin güçlendirilmesi üzerinde durulduğu, stadın farklı noktalarında da bakım ve düzenleme yapıldığı, çalışmaların Arca Çorum FK maçına kadar tamamlanacağı kaydedildi.