DUALARIN KABUL EDİLDİĞİ ZAMAN VE MEKANLAR

R.SAV. iki vakitte dua red olunmaz. 1-Ezanla kamet arasında yapılan dua, 2-Harpte düşmanla çarpışırken saf halindeki dua reddolunmaz.

Ezanla ikamet arasındaki dua behemahal kabul edilir, buyurdular.

Müezzin, ezan okunduğunda sema kapıları açılır, dualar Allah’a ulaşır, red olunmaz. Sizden biriniz bir musibete uğrayan kimse müezzini takip etsin, ezana icabet etsin, sonra duasını yapsın. Camilerde hasta için yapılan dualar, özellikle ezan duasını okusun, sonra hacetini dilesin, buyurdu. (Ezan duasının manası: Allah’ım, bu tam davetin ve kılınacak olan namazın büyük rabbi olan ulu Allah’ım. Muhammet SAV.e vesile’yi, fazileyi ve derecenin yükseğini ihsan et, vaad uyurduğun makamı mahmuda eriştir. Mutlaka sen vaadinden asla dönmezsin.

Cabir b. Abdillah R.A, R.SAV. kim ezandan sonra bu duayı okur ve beni vesile ederse kıyamette şefaatim ona ulaşır helal olur, buyurdu.

Dua, ezan, salavatı şerife ile takviye edilmelidir. Vesile ve fazile cennette bir makamdır.

Peygamberimizin vefatından sonra Medine4de kuraklık nedeni ile yapılan yağmur duasında Hz. Ömer R.A. Hz. Abbas’ın elinden tutarak bir tepeye çıkmış, yarabbi, sevgilin habibin Hz. Muhammed SAV.in amcası ile vesilesiyle sana yalvarıyoruz, diye dua etmiş, şakır şakır yağmur yağmaya başlamıştır.

Masum kişiler,

Sabiler,

İhtiyarlar, güçsüzler,

İnleyen hastalar,

Suçsuz mahkumlar,

Kurt, kuşu hayvanat, dilsiz yaratıklar

Duada vesile edilerek allah tealaya yalvarırlarsa duaların mürtecap olur.

Gece yarısı 3’te yapılan dualar, özellikle kederli lanlar yok mu diye bir münadi nida eder ve saat hacet kapıları açıktır.

R.SAV. Cuma gecesi, Cuma günü makbul saat (Cuma günü bir ayna içindeki noktada makbul saattir ya...)

Recep ayının ilk gecesi, 3 ayların başlangıcı, Beraat gecesi, Ramazan gün ve geceleri, bayram geceleri, Kurban Bayramı arefesi.

Hatim dualarında ‘amin’ duanın mührüdür.

Farz namazlarından sonra yapılan dualar.

Namaz vakitlerinde yapılan dualar makbuldür.

Mekan olarak ıssız yerlerde secdede, çok cemaatli mekanlarda, Kabe’de, Ravza’da, Kudüs’te, Arafat’ta, Müzdelife’de, Mina’da...

DUA ETMENİN ADABI

Tam bir dış ve iç temizliği, elbise ve kalp temizliği.

Halis bir niyet ve itikat.

Mümkünse oruçlu.

Tövbe ve istiğfarla, hamd ve salavatla duaya başlamak.

Mümkünse duadan önce sadaka vermek.

Duada şahsi değil umumi dua etmek.

Taşkınlık yapmadan, gözyaşı ile dua etmek.

Sonunda salavat ve fatiha ile bitirmek, secdede gözyaşı dökmek.

Bağışlamada önce peygamberimiz Hz. Muhammed SAV, diğer peygamberler, ehlibeyt, sahabe kiram, ensar muhacirin tabiin, evliyalar, esfiya, fukarayi sabirin, kimsesizler, fatihaya muhtaç kalmış vs en son kime bağışlanırsa onun adı ne istenecekse dileğini bildirerek duaya son verilir.