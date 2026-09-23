Yeni Parti Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, eğitimi hasar görmüş, öğretmeni, öğrencisi güvende olmayan bir toplumun geleceğinin de olmayacağını belirterek, okul güvenliğinin önemine dikkat çekti.

Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde meydana gelen ve 11 öğrencinin yaralanması ile sonuçlanan silahlı saldırı olayından duyduğu üzüntüyü dile getiren Dinçer Solmaz, “Bu yaşananlar münferit olaylar değil. Bu yaşananlar, yıllardır süren ihmalin ve yanlış politikaların sonucudur” dedi.

Solmaz, “Çocukları korumak bir tercih değil, devletin asli görevidir. Güvenli, nitelikli, bilimsel, laik, kamusal, parasız, eşit, kapsayıcı ve özgür bir eğitim sistemi bir vaat değil, bir haktır” ifadesini kullandı.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da okullara meydana gelen silahlı saldırı olaylarına atıfta bulunan Yeni Parti İl Başkanı Solmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i onurlu bir davranış sergileyerek istifa etmeye davet etti.

Okullarda öğretmen ve öğrencilerin maalesef güvende olmadığına dikkati çeken Solmaz, yaşanan acı olayların sorumlusunun iktidar olduğunu ileri sürerek, okullarda acilen ciddi güvenlik önlemleri alınması, eğitim sisteminin de gençlerin geleceğine ışık tutacak, onların şiddetten, silahtan, kötü alışkanlıklardan uzak olacak şekilde yetiştirecek özellikte yeniden dizayn edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dinçer Solmaz, “Yeni Parti iktidarında risk altındaki çocuklar görmezden gelinmeyecek; yoksulluk, ihmal, şiddet ve suça sürüklenme gibi durumlara karşı erken müdahale eden, okul-aile-toplum iş birliğine dayalı güçlü bir okul sosyal hizmet programı hayata geçireceğiz.

Şiddeti besleyen toplumsal iklim görmezden gelinmeyecek; şiddete özendiren televizyon dizileri ve medya içerikleri, cezasızlık algısı ve bireysel silahlanmaya karşı kapsamlı bir sosyal politika ve sosyal hizmet eylem planını hayata geçireceğiz.

Okullarımıza yeterli sayıda rehber öğretmen atayacak, öğrencilerin duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimini izleyen güçlü bir psikososyal destek sistemi kuracağız. Aileleri destekleyen, sağlıklı ebeveynlik becerilerini güçlendiren, okul-aile iş birliğini sürekli kılan yaygın ve bilimsel temelli programları hayata geçireceğiz” dedi.

Saldırıya uğrayan öğrencilere, ailelerine ve Milli Eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini ileten Solmaz, Türkiye’de kaliteli bir eğitim sisteminin oluşturulması ve okul güvenliğinin acilen tesis edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi