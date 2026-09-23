Çimento Fabrikası'ndan emekli merhum Muttalip Coşar’ın eşi Rahime Coşar vefat etti.

Osman, Nejla, Nesrin ve Mustafa Coşar’ın anneleri olan Rahime Coşar’ın rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat ettiği öğrenildi.

Rahime Coşar'ın cenazesi öğle namazına müteakip Akşemseddin Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: SELDA FINDIK