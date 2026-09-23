Tarihi Kentler Birliği’nin 2026 yılı 2. Olağan Birlik Meclisi Toplantısı, Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlığında, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın ev sahipliğinde Kayseri’de gerçekleştirildi.

Toplantıya Çorum’dan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ve Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli ile bazı Belediye Meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda; tarihi, kültürel ve doğal mirasın korunması, kentlerin ortak değerlerinin gelecek nesillere aktarılması ve belediyeler arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi