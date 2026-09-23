İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Orhan Demir, geleceğin teminatı evlatların ve eğitimcilerin güvenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

İOrhan Demir, Manisa’nın Turgutlu İlçesinde bir eğitim kurumunun önünde meydana gelen ve hepimizi derin bir üzüntüye boğan saldırıyı şiddetle ve nefretle kınadığını açıkladı.

Demir, “Okullarımız; çocuklarımızın geleceğe hazırlandığı, bilimin, ilmin ve huzurun hâkim olması gereken en güvenli limanlarımızdır. Eğitim yuvalarımızın bu tür şiddet eylemleriyle gündeme gelmesi, kamu vicdanında ve toplumun her kesiminde derin yaralar açmaktadır. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve eğitim çalışanlarımıza yönelik her türlü tehdit ve saldırı, yalnızca oradaki bireylere değil, milletimizin geleceğine yapılmış açık bir saldırıdır” ifadesini kullandı.

ACİL VE TAVİZSİZ TEDBİR

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Orhan Demir, okullarda acilen güvenlik tedbirlerinin artırılmasını talep etti. Demir, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “İYİ Parti olarak, nerede olursa olsun şiddetin her türlüsünün karşısında durmaya; okullarımızın ve eğitimcilerimizin güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması yönündeki kararlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına caydırıcı tedbirlerin acilen ve tavizsiz bir şekilde uygulanması şarttır. Bu çirkin saldırıdan etkilenen tüm öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve Turgutlu halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; adli makamların olayın failleri hakkında gerekli en ağır cezai süreçleri hassasiyetle yürüteceğine olan inancımı ifade ediyorum.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ